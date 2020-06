A cinco años del primer #NiUnaMenos, Salta pide la Emergencia ante el incremento de femicidios

De acuerdo a un relevamiento realizado por el Observatorio Nacional Mumalá, en lo que va del año se registraron 30 intentos de femicidio en nuestra provincia y 5 mujeres fueron asesinadas. “Hoy no podremos marchar pero no dejaremos de trabajar para que se cumpla el #NiUnaMenos", aseguró Malvina Gareca en radio CNN Salta.

Los números que arroja el relevamiento, llevado a cabo por el Observatorio de MuMaLá Salta, revelan que en lo que va del año en la provincia hubieron 30 intentos de femicidio y desde el inicio de la cuarentena se contabilizaron 19.

"Esto significa que hay 30 mujeres que estuvieron al borde de ser asesinadas, viviendo una situación o múltiples situaciones de violencia extrema", señaló por CNN Salta - 94.7 Mhz Malvina Gareca, Coordinadora de MuMaLá Salta.

Las mujeres que sobreviven a un femicidio atraviesan una situación muy difícil y este año en particular se agrava debido a la pandemia/cuarentena. En el marco del aislamiento, una persona que convive con su agresor se enfrenta a situaciones complejas de cómo pedir ayuda, cómo salir, alejarse del agresor, soportando por 24 horas sólo la violencia física sino la violencia psicológica.

El análisis de los datos refuerza la tendencia de los femicidios que se observa desde hace años, donde también la mayor parte de los intentos de femicidios ocurre en el hogar de la víctima y en manos de su pareja o expareja.







"Es necesario poner el foco en la continuidad de la vida de las mujeres que fueron victimas de intentos de femicidio, es decir hacer un analisis de qué políticas públicas y ayudas estatales -en general- les son brindadas para acompañar el desarrollo de su vida libre de violencia machista", reflexionó Gareca en "La Mañana de CNN Salta".

También recordó la importancia del 3 de Junio para el feminismo en Argentina: "Se cumplen 5 años del primer 3J, ésta vez no podremos marchar pero no dejaremos de trabajar desde nuestros espacios para que se cumpla el #NiUnaMenos. Son fechas muy importantes, es una posibilidad de visibilizar a lo que nos viene pasando en décadas. Marca un hecho histórico por la cantidad de personas que participaron de la marcha, pidiendo que no haya más violencia ni femicidios".





Además, insistió en la importancia de la presencia de las problemáticas de género en la agenda mediática: "Es importante el rol de los medios.Podemos ver avances en cuanto a la visualización pero aún falta aceitar mecanismos de asistencia pero sobre todo presupuestos para esas políticas publicas".

Gareca señaló: “Uno de los efectos positivos es la toma de conciencia en la sociedad a partir de #NiUnaMenos, que se tome nota, visibilizar todas las otras formas de violencia que son sistemáticas. Son cambios que van a llevar un tiempo, es una transformación cultural, estructuras mentales, prácticas machistas. Sin embargo sigue habiendo una falta de políticas públicas más concretas, más integrales”.