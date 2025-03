El Colegio de Médicos de Salta respaldó el pedido del IPS de recetar medicamentos genéricos

El Colegio de Médicos de Salta expresó su respaldo al pedido del interventor del IPS, Emilio Savoy, para fomentar la prescripción de medicamentos genéricos con el objetivo de reducir los costos.

Alberto Robredo, presidente del Colegio, afirmó en diálogo con La Mañana de CNN Salta que apoya la recomendación de recetar genéricos, destacando que esto permite evitar cuestionamientos éticos y económicos en torno a las prescripciones médicas. “Muchas veces se dice que uno receta algún medicamento por algún beneficio para el médico y no para el paciente", dijo.

“Todos los profesionales estamos de acuerdo en recetar genéricos", explicó, aunque agregó que el problema surge cuando los pacientes prefieren no cambiar su medicación, ya que algunos dicen experimentar efectos secundarios o que no sienten la misma efectividad.

No obstante, resaltó la importancia de que los genéricos sean rigurosamente controlados, tanto en su composición como en su efecto, para garantizar que realmente cumplan con las especificaciones y no generen molestias en los pacientes. “Es crucial que se realicen auditorías para verificar que los medicamentos contienen las dosis correctas y no causen efectos adversos”, agregó.

“Es muy importante que a los medicamentos genéricos se los controle"

Por otro lado, mencionó la necesidad de mejorar la receta digital, asegurando que cuando se prescribe un genérico, la plataforma debería reflejarlo correctamente, ya que actualmente solo aparecen marcas comerciales. “Es importante que los médicos podamos recetar genéricos directamente y que el sistema digital facilite este proceso”, señaló.

A su vez hizo hincapié en los medicamentos costosos que no tienen alternativas genéricas y cómo esto contribuye al déficit del IPS. En ese sentido, ponderó la decisión de designar un médico clínico para revisar si esos medicamentos son realmente necesarios o si se pueden reemplazar por otros más accesibles.

Finalmente, subrayó la relevancia de tener una historia clínica digitalizada en toda la provincia, y eventualmente en el país, para hacer un seguimiento adecuado de los tratamientos y garantizar la trazabilidad de los medicamentos.

“Estamos avanzando en el buen camino. La digitalización reduce costos y permite un seguimiento más efectivo de los pacientes, pero debemos garantizar que la información sea segura y confidencial”, concluyó Robredo.