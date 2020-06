Importancia de los simuladores de exámenes para aprobar el Microsoft MS-500

En la mayoría de los casos, siempre hay restricción y seguridad de los datos porque solo son compartidos y se da acceso al receptor previsto. Por lo tanto, la seguridad de los datos es una ayuda para garantizar que terceros no accedan a datos e información no deseada. Por esta razón, Microsoft ha diseñado una credencial especial, la certificación de Administrador de Seguridad de Microsoft 365, que demuestra las habilidades y el conocimiento del profesional en Administración de Seguridad de Microsoft 365.

Descripción general de la certificación de Administrador de Seguridad de Microsoft 365

Esta credencial es ideal para profesionales que desean ser avalados en el Examen de Microsoft MS-500 VCE. Confirma la destreza del profesional para proteger las empresas de Microsoft 365, así como los entornos híbridos. También muestra que un profesional puede administrar e implementar soluciones para responder a amenazas, vulnerabilidades y ataques. A diferencia de otras insignias de asociado de Microsoft, un candidato solo tendrá que aprobar un examen para obtener la certificación.



Este es el MS-500 que evalúa la competencia del candidato en la administración, implementación y monitoreo de la seguridad en la plataforma Microsoft 365. Para sobresalir en esta prueba en particular, los candidatos deben tener profundas habilidades para identificar protección, gestión de seguridad, protección contra amenazas y gobernanza de datos. Además, uno también debe mostrar su competencia en temas como identidad y acceso, protección de información y características de cumplimiento de Microsoft 365. En cuanto a los detalles de esta prueba, Examsnap MS-500 contiene entre 40 y 60 preguntas extraídas de los temas anteriores. El formato de las preguntas puede ser de opción múltiple, basado en el rendimiento, pantalla activa, lista de compilación, etc. Al pagar una tarifa de inscripción de U$S 165, un candidato debe prepararse para completar esta evaluación en 150 minutos.

Importancia de obtener la certificación con Microsoft

Las certificaciones de Microsoft están diseñadas para desarrollar una carrera profesional en la industria. Con los nuevos inventos y desarrollos, sus credenciales juegan un papel importante para garantizar que cada profesional haya captado las habilidades y los conocimientos más actualizados. Estas son algunas de las razones más importantes para obtener una insignia de Microsoft en su carrera.

- Empleo

Las certificaciones de este proveedor son respetadas en todo el mundo y haber obtenido al menos una de ellas puede hacer que consiga mejores trabajos. Los empleadores generalmente consideran a aquellos profesionales que han demostrado compromiso y dedicación al realizar pruebas de IT. Esto se debe a que una credencial prestigiosa muestra que uno es competente y está listo para trabajar en los proyectos de manera efectiva. Por lo tanto, obtener la certificación del gigante de IT como Microsoft es una forma de aumentar sus posibilidades de ser empleado.

- Importancia de las habilidades

La industria de IT está creciendo rápidamente y muchos aspectos cambian. Las habilidades aprendidas en el pasado no se pueden aplicar para resolver los problemas actuales porque se han vuelto obsoletas. La insignia estándar de la industria ayuda a los profesionales a actualizar sus habilidades y conocimientos porque abordan los desafíos del mundo real. Por lo tanto, tener una certificación de Microsoft demuestra que sus habilidades son relevantes para las tecnologías que se utilizan actualmente en la industria.



Como resultado, calificará para varios roles en su empresa porque sus habilidades están en línea con las tecnologías modernas.

- Promociones



Es el deseo de todos ascender en la escala profesional. Permanecer en una posición durante un largo período no es saludable para el crecimiento profesional. Una credencial de Microsoft muestra que tiene habilidades de liderazgo y que puede asumir roles que involucran a personas y gestión de proyectos. El empleador lo considerará para promociones porque se ha tomado el tiempo de actualizar sus habilidades para satisfacer las demandas actuales de la industria. Esto muestra que está familiarizado con lo que requiere un proyecto para tener éxito.



- Satisfacción



Cada individuo tiene objetivos que alcanzar en un momento dado. Obtener la certificación de Microsoft es una forma de satisfacerte porque debes tener ambiciones antes de comenzar todo el proceso de la insignia. Por lo tanto, obtener la certificación es una señal de realización personal que le brinda apoyo y fortaleza moral para avanzar en su conocimiento y habilidades.



- Aumento de salario



Los especialistas certificados de Microsoft pueden aumentar significativamente sus ganancias a través de las

insignias que obtuvieron. Por ejemplo, el salario más bajo para la credencial de Microsoft, según IT Career Finder.com, es de alrededor de $ 79k, mientras que el más alto equivale a un poco más de $ 119k.



¿Por qué utilizar simuladores de exámenes para su preparación?



Aprobar cualquier examen de Microsoft puede ser difícil y los candidatos tienen que hacer un esfuerzo adicional en su preparación. Los recursos más confiables para hacerlo son los simuladores de exámenes del sitio web PrepAway.com. Estos simuladores son mejores porque son gratuitos y subidos a la web por los propios aspirantes reales, cubren todos los objetivos de la prueba y reflejan las preguntas reales que los candidatos deben esperar.



Además, PrepAway.com puede proporcionarle el archivo MS-500 Premium ETE a un precio de $ 49.99 que garantiza su éxito en la evaluación principal porque es precisa y verificada por expertos. Sin embargo, es esencial comprar el reproductor ETE para abrir los simuladores de exámenes gratuitos y de pago.



Conclusión



La seguridad es un aspecto fundamental que todas las empresas u organizaciones tienen en cuenta. La evaluación MS-500 de Microsoft le proporciona todos los conceptos que necesita para ganar la insignia de nivel asociado de Microsoft 365 para Administrador de Seguridad y convertirse en un profesional competente en este campo. El salario asociado con este rol de trabajo es igual a $ 66.262 según la investigación realizada por Payscale.com.

Lo único que debe tener son las habilidades prácticas para desarrollarlo a medida que resuelve los desafíos del mundo real. La forma de obtener tales habilidades es a través de PrepAway.com y sus simulados de exámenes gratuitos de alta calidad. ¡Todo lo mejor mientras espera asegurar muchos sistemas empresariales en la industria de IT!