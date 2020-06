Invitan a salteños a inscribirse para ser parte de Uber Flash

El gerente de comunicaciones de UBER Argentina, Juan Labaqui, brindó detalles en CNN Salta acerca de éste nuevo servicio que estaría disponible en nuestra provincia. “En este contexto tan particular que estamos viviendo todos, pretendemos traer una solución que estamos probando en otras ciudades que se llama Uber Flash, es decir pedir un auto para hacer algún envío o para que nos acerquen algún producto que compramos”, explicó.



Labaqui señaló que para todas las personas que se habían inscripto con la intensión de manejar, “van a recibir un correo con más información del producto. Es una oportunidad para generar ganancias, pero no es para cualquiera, esto es importante porque es un producto que nació junto con la necesidad en la que nos puso el coronavirus. Es para quienes tengan permiso de circulación que les permita realizar la actividad, a su vez no va a ser posible para quienes estén en grupos de riesgo, por más que no van a tener contacto con el pasajero”.

“Flash” es el nombre del producto, pero la aplicación es la misma que para transporte de pasajeros. Los interesados en trabajar deben ingresar en t.uber.com/flashentuciudad. “La respuesta es muy positiva en todas las ciudades donde está presente flash. Una vez que determinada cantidad de personas haya cargado los documentos y cumpla los requisitos, podrá activarse el servicio”, dijo Labaqui.