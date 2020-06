Aprobaron los pliegos y la Corte de Justicia sumó 3 nuevos jueces

Recordemos que la modificación propuesta, de llevar de 7 a 9 los integrantes del Máximo Tribunal de Justicia de la provincia, tuvo como propósito garantizar una mayor eficiencia y eficacia en la prestación del servicio de justicia, mejorando así la calidad y gestión de la función judicial en respuesta a la actual demanda de la sociedad salteña.

Además, en momentos como los que vivimos va a ser doblemente necesario el incremento de miembros, ya que se estima que la post pandemia traerá aparejada un importante aumento de causas sobre todo en el fuero laboral y de familia.





La ampliación de miembros de la Corte parece ser una tendencia en diferentes jurisdicciones, como los casos de Entre Ríos, Mendoza y Jujuy que pasó de 5 a 9 integrantes. Incluso el Gobierno Nacional está trabajando en la ampliación de la Corte de Justicia de la Nación.



No implica más presupuesto

No obstante, uno de los cuestionamientos más serios tenía que ver con los gastos que esto originaría al presupuesto anual, cosa que quedó limitada por la Ley 8182. La misma dispuso que la cobertura total de cargos de la Corte de Justicia no podrá significar un aumento de las partidas presupuestarias asignadas al Poder Judicial en la Ley de Presupuestos. Lo que se hará es reestructurar fondos del Presupuesto asignado este año, pero no implicará mayores gastos.

Transformaciones importantes

En Salta, en el último tiempo se produjo una gran transformación de la Justicia como ser el Sistema Procesal Penal, creación de juzgados de Garantías, Tribunales de Juicio, Tribunal de Impugnación, creación de juzgados de Violencia Familiar y de Género, y más juzgados en el Interior de la provincia, como así también la incorporación del 3er camarista en las salas Civil y Comercial.

Asimismo, se logró la ampliación del fuero de 2da instancia en lo Laboral. Todo esto implicó aumentar las bases del sistema judicial habiéndose mantenido hasta ahora la Corte con la misma cantidad de integrantes.

Apoyo a los nuevos jueces

En el proceso previo, Horacio José Aguilar reunió 1126 adhesiones y dos observaciones o impugnaciones.

En el caso de Adriana María Rodríguez Faraldo, sumó 1723 adhesiones y una observación, mientras que María Alejandra Gauffín reunió 1689 adhesiones y una observación.