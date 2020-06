Tras la violenta protesta, desconocen a Salinas como delegado de UCAIRRA

Desde el gremio, elevaron una nota en la que aseguran que Sergio Salinas ostenta un cargo que en realidad no le pertenece y deslindan responsabilidades sobre los hechos que ocasione. Ya hicieron otra presentación denunciando la situación.

La violenta protesta de remiseros en las puertas de la Legislatura que terminó con 7 detenidos y 2 policías heridos, entre ellos el Jefe de la Comisaría 1º, motivó a que desde la Unión de Conductores de Autos al Instante y Remises de la República Argentina (UCAIRRA) volviera a elevar una nota a la Autoridad Metropolitana del Transporte (AMT), aclarando que Sergio Salinas, uno de los instigadores del reclamo, no tiene actualmente ningún cargo dentro del gremio.

En diálogo con InformateSalta, el delegado Carlos Escalante, contó que Salinas fue nombrado por personas que fueron expulsadas por fraude. “Al secretario general, Raúl Alcides Albil lo expulsan porque hicieron unas elecciones fraudulentas, o sea, las falsificaron para seguir ellos en el mandato. Ellos vinieron desde Buenos Aires y fueron al Ministerio de Trabajo. Nosotros también presentamos la documentación aduciendo que están expulsados, presentamos el procesamiento”, dijo.







Asimismo, aclaró que ellos no participaron del reclamo de ayer, que si bien les parece justo no comparten la forma en la que fue encarado. “Si bien la lucha de los compañeros del volante es genuina porque la realidad es que se tiene que terminar el trabajo esclavo de los agencieros, somos casi 2000 licencias que estamos en negro pero no compartimos la forma. Nosotros tenemos una enorme responsabilidad al ser dirigentes de un gremio”, indicó.

Finalmente, aseguró que en Salta los que conforman el gremio, además de él como delegado, son José Luis Zurita, subdelegado; Fernando Gabriel Flores; William Alberto Cervantes y Luis Fernando Choque.