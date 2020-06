Mujeres embarazadas con Covid-19: “No está demostrado que genere algún daño al bebé”

En CNN Radio Salta, Paula Herrera, de la coordinación Epidemiológica, señaló que no se ha descripto ningún daño al bebé por transmisión de madre e hijo a través de la placenta. Además negó que las mujeres embarazadas tengan un mayor riesgo.

Luego que una mujer embarazada oriunda de Pichanal diera positivo a coronavirus, Paula Herrera, integrante de la coordinación epidemiológica, en Regreso CNN Salta, aseguró que no existen indicaciones – en este momento – de que la COVID-19 afecte al feto o la salud de un recién nacido.

Herrera sostuvo que si bien puede pasar el virus por la placenta, se han visto muy pocos casos en los que realmente haya ocurrido eso. “No está demostrado que genere algún daño al bebé por lo menos hasta la fecha, no es lo mismo que con Zika, u otras enfermedades que sabemos que puede generar un daño al bebé”.

“Por ahora no se ha descripto ningún daño al bebé por transmisión de madre e hijo a través de la placenta”

A su vez indicó tampoco se demostraron partículas virales en la leche de la madre, por lo cual no habría problemas con la lactancia materna, y agregó que no está demostrado que tengan mayor mortalidad las mujeres embarazadas contagiadas por coronavirus. “No es como la gripe, no se ha reportado mayor mortalidad en mujeres embarazadas”, dijo.

Pacientes asintomáticos

Por otro lado, señaló que no se puede determinar que los pacientes asintómaticos realmente no contagien, pero si se sabe que al tener una menor carga viral la transmisión puede ser menor. “La transmisibilidad es menor que en los pacientes sintomáticos”

Contactos estrechos

Por último, aclaró que lo que se aísla son los contactos estrechos de los pacientes positivos, es decir, las personas que estuvieron en contacto con el paciente. “Esa persona después se la sigue, si desarrolla síntomas, recién se evalúa sus contactos también”

Finalmente, señaló que el periodo de incubación del virus va desde el día 2 después del contacto con esa persona hasta el día 14. “Antes del día 2 no lo podés transmitir a la enfermedad”