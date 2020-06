Benjamín Cruz: “Gracias a Dios no tenemos casos positivos en la Policía, ojalá que no los tengamos”

El secretario de Seguridad hizo en el programa de televisión Sin Vueltas un balance de los 80 días que han transcurrido desde el inicio de la cuarentena obligatoria y ahora con la fase de distanciamiento social en Salta. “La policía siempre estuvo desde el punto de vista de concientizar no de multar ni de recaudar” aseguró.

Han pasado 80 días desde el anuncio presidencial y provincial, sobre el cierre total de actividades en prevención del coronavirus – salvo las declaradas esenciales -, en los cuales ha sido clave el actuar de la Policía de la Salta. En este marco, el secretario de Seguridad de la provincia, Benjamín Cruz indicó, en el programa de televisión Sin Vueltas de InformateSalta (Domingos 21.30, Somos Salta), que hasta el momento se han realizado 56 mil procedimientos aproximadamente, de los cuales 12 mil ha sido concretadas a partir del sistema de video vigilancia.

“Más de 2700 que han sido sancionadas por el no uso del tapabocas, 12 mil personas demoradas por incumplimiento a normas del COVID-19, 1700 vehículos demorados que no tenían documentación para circular, como corresponde nosotros hacemos mucha advertencia, estamos desde el día 1 hasta el día de hoy, la Policía siempre estuvo desde el punto de vista concientizar, no de multar ni de recaudar” enumeró el funcionario provincial.

Cruz indicó que un 85% de la población ha cumplido con la normativa, “sólo el 15% no tiene esa responsabilidad social que le estamos pidiendo ese compromiso con la sociedad y que están atentando contra la salud pública, por eso, nos lleva a nosotros a tener que multarnos o demorarlo. Hay que recordar que el aislamiento sigue siendo preventivo social y obligatorio sigue vigente este decreto nacional”.







Frontera en alerta por el crecimiento de casos en Bolivia

Benjamín Cruz destacó en Sin Vueltas de InformateSalta la decisión del gobernador Sáenz de establecer a la provincia como un barrio grande. “Hemos reforzado todos los accesos del Norte y Sur, la provincia tiene ocho accesos por vía terrestre. Hemos duplicado esos controles a fin de que el interior de la provincia se mantenga con esta libre circulación” agregó.

“Tenemos excepciones, pero no una relajación, es una flexibilización que está trabajando el gobernador para que la economía siga funcionando, para que, no se produzca un desabastecimiento, que tengamos los medicamentos de la farmacia, tengamos los alimentos en las góndolas de los supermercados y el aprovisionamiento del combustible, que son las demandas esenciales de la provincia” aseguró el secretario de Seguridad.

Cruz admitió la vulnerabilidad de la frontera con Bolivia, al decir, que no hay solo paso por Salvador Mazza sino que existen los pasos ilegales que la gente conoce mucho y entran por ahí. “Gracias a Dios con los controles operativos de las fuerzas especiales y Gendarmería los estamos frenando a tiempo y detectándolos y haciendo los controles que corresponden” sostuvo.

La fuerza policial, la trinchera más expuesta

“Gracias a Dios no tenemos casos positivos en la Policía” dijo el secretario de Seguridad, Benjamín Cruz en Sin Vueltas de InformateSalta. Argumentó que desde primer día se cuidó a las fuerzas policiales con capacitación y con recursos.

Además, en el caso de confirmarse un caso, el protocolo se encuentra diagramado. “Cada uno sabe cuál es el comportamiento que tiene que hacer, tenemos prepara la Escuela de Oficiales para que los efectivos puedan hacer la cuarentena o el aislamiento para que no vuelvan a sus familias, hasta que le den el resultado del testeo. En caso de ser positivo, se activará el protocolo como corresponde de la internación del Papa Francisco” concluyó.