En 2021 volvería FERINOA, pero con un formato totalmente distinto

Desde la Cámara de Comercio Exterior están pensando en volver a realizar la reconocida feria internacional, pero ya no tendría un formato popular sino netamente empresarial. “Queremos algo completamente diferente”, indicaron.

Se la extraña, hace falta y tal vez volvería, pero con otra imagen: tras un par de años ausentes desde su última edición, desde la Cámara de Comercio Exterior no descartan volver a realizar FERINOA, con un estilo cambiado y una nueva impronta.

En diálogo con FM Profesional el titular de la Cámara, Javier Cerúsico, comentó que desde la entidad “veníamos pensando en una reformulación de Ferinoa, darle un nuevo formato, para el año pasado no llegábamos bien, no estábamos financiera ni económicamente bien en la Cámara, pero estamos tratando de repuntar y organizarnos mejor”, indicó.

A esto reconoció que la Feria “ha venido en decadencia por distintos motivos, nos han tocado tiempos difíciles en la economía del país”, por ejemplo, o también que en la última edición “nos tocó de todo, un día lo trajimos al Chaqueño Palavecino, ese día llovió, fue el más frío de la temporada y solo fueron 1200 personas”, reconociendo las complejidades que atravesaron, e inclusive tuvieron que rematar la sede de la entidad para sanear costos.

Pese a todo eso, FERINOA no deja de estar presente en sus planes. “Estamos trabajado para el 2021 con una muestra completamente diferente, con ideas, proyecciones, no tenemos todo el detalle pero sí queremos algo diferente en lo empresarial, tal vez ya no sea una feria popular, sino enfocarnos directamente en los empresarios, las cosas han ido cambiando y al querer darle a Salta una feria popular es donde nos fuimos hundiendo”, sentenció.

El motivo recae en que, más allá del éxito o fracaso, FERINOA siempre logró destacarse en la actividad netamente empresarial. “En la última estuvieron reunidos jóvenes empresarios de todo el país organizados por CAME, más de 1500 personas estuvieron en esa reunión, estuvieron también todas las Cámaras de Comercio Exterior del país, todos ellos se fueron felices” de la feria, concluyó.