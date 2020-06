Tartagal registra su primer caso positivo de coronavirus y vuelve a la cuarentena

En las últimas horas de este martes y mediante un comunicado urgente, el intendente de la ciudad de Tartagal, Mario Mimessi, comunicó que su comuna registró el primer caso positivo de coronavirus.

Acompañado por la doctora Heredia y el comisario Armella, el intendente dio el anuncio: “En base a un trabajo rápido y constante del hospital, se ha logrado la detección temprana del 1° caso positivo de COVID-19 en nuestra ciudad”, declaró.

Por su parte, la doctora Heredia amplió: “Hemos confirmado el primer caso, se trata de un personal de salud (…), a partir de ahora debemos hacer una trazabilidad, buscar los contactos estrechos, que hayan tenido contacto con la persona y por un término de mínimamente 2 horas, procederemos a sus estudios y continuaremos con las fases de aislamiento”, precisó.

Dicho esto, Mimessi comunicó que Tartagal regresa a la Fase 1 de Cuarentena a partir de este miércoles. “Vamos a volver a ese estado, con salud y (negocios de) alimentos básicamente abiertos, se trabaja de las 8 de la mañana hasta las 16 horas, no hay excepción, no habrá trato diferente, los locales que tengan que ver con provisiones de alimentos, pan, verdulería, etc., y salud, son los únicos habilitados para trabajar”, sentenció.

También anticipó que el gobernador Gustavo Sáenz y sus ministros irán a Tartagal. “Hemos tenido comunicación con el gobernador, con la ministra de Salud, el ministro de Seguridad, mañana (por este miércoles) se harán presentes en Tartagal”, dijo.

Finalmente pidió a los vecinos extremar los cuidados. “Sabíamos que estos iba a suceder, les pido que no haya falsas alarmas, que nos cuidemos y seamos responsables”, concluyó.