Daniel Paganetti: “Saravia me difama faltando a la verdad”

A través de sus redes sociales, Daniel Paganetti expuso públicamente el conflicto que transita por reiteradas denuncias y difamaciones por parte del presidente del Ente Regulador Carlos "Uluncha" Saravia. “Cuestionar mi trabajo, que es de un rol social determinante en estos tiempos, con opiniones subjetivas por gestiones particulares irrelevantes para la sociedad, es un error recurrente que daña y confunde”, expresó.

En una entrevista por FM Aries, Paganetti señaló que Saravia “tiene una clara animosidad conmigo. Falta a la verdad. No es cierto lo que él dice. Esto empezó cuando yo tenía un viaje particular por diversas razones, lo programé de antemano, era un viaje absolutamente particular donde no tenía nada que ver el Ente Regulador, yo pedí licencia y todos lo sabían”.







"Uluncha" Saravia acusó a Paganetti incompatibilidad de funciones al ejercer la profesión de abogado de manera particular y por haber realizado un viaje a Buenos Aires durante la cuarentena por el coronavirus.

“Cuando yo volví a Salta, la única persona que sabía que volvía era Saravia, me sometí al protocolo de la provincia, me asignaron un hotel, en el hotel no me querían recibir porque yo estaba con mi perro, la policía me autorizó a hacer la cuarentena en mi domicilio, me escoltaron, ingresaron al domicilio para ver que estaba todo en condiciones para que yo cumpla con la cuarentena. Hice los 14 días siguiendo de cuarentena, siguiendo el protocolo al pie de la letra. Me hice el hisopado para el alta de cuarentena y dio negativo”, dijo Paganetti.

Sobre la supuesta incompatibilidad de funciones como Director del Ente por haber iniciado, como abogado, en la Justicia Federal de Salta (Tº 108 Fº 334) una Acción de Amparo de Salud para proteger los Derechos Fundamentales de Emiliano Granero, aclaró que se trata de un niño de 4 años, cuya Obra Social lo maltrata al no brindare la cobertura médica sanatorial oncológica en tiempo y forma.

“Es verdad lo que dice la ley de creación del Ente que dice que tenemos dedicación exclusiva. Quiero aclarar que todas las leyes que existen tienen alcance provincial. Yo tengo mi matrícula suspendida desde diciembre desde el 2007, no ejercí la profesión de manera particular desde ese momento. Hay una ley, 7204, que establece la incompatibilidad para funcionarios y legisladores que establece la prohibición para los juzgados de la provincia y los municipios. Una ley provincial no puede tener efectos en la justicia nacional, tiene un límite territorial. Al no haber una ley que expresamente me prohíba que ejerza la profesión en la justicia federal, yo puedo ejercer”, aclaró.