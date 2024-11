El armado electoral con una mirada federal, la charla entre Urtubey y el cordobés Llaryora

En un escenario electoral que mira a las elecciones del año venidero, el gobernador de Córdoba, Martín Llaryora recibió al exmandatario salteño Juan Manuel Urtubey. Café de por medio, coincidieron en la necesidad de avanzar en un armado con una mirada federal, desde el interior hacia el conurbano, y con un cambio de nombres en la conducción.

Según informó el medio Infobae, la voluntad del peronismo cordobés, representado en la figura de Llaryora y el ex gobernador Juan Schiaretti, es avanzar en la construcción de un armado político que tenga representación en varias provincias, pero que no requiera de una campaña nacional, en la que todos saldrían debilitados.

Antes de fin de año los cordobeses presentarán un partido nacional. La idea es hacer una presentación en diciembre y cerrar el 2024 con una señal del camino que quieren seguir. “En cada provincia habrá matices y diferencias. No hay que tener la misma táctica en todos los lugares. Cada lugar tendrá su estrategia y en el camino al 2027 se armará algo más grande”, indicó uno de los principales dirigentes del armado del medio.

Llaryora tiene que hacer equilibrio por su relación con Milei, pero, al mismo tiempo, no puede quedarse estático en su provincia, teniendo en cuenta que su voluntad de fondo es construir una candidatura presidencial. No lo va decir en público y es lógico que así lo haga, pero está en su lista de proyectos para los próximos tres años.

Urtubey, en tanto, podría jugar el año que viene como candidato a senador nacional por Salta. No está seguro de hacerlo. No está convencido de sumergirse en el mundo legislativo, pero sí trabajará para la construcción del armado político del medio. Su lugar en el mapa. En el que está parado desde que dejó la gobernación de su provincia.

Horacio Rodríguez Larreta no salió en ninguna foto, pero publicó una carta abierta con la que apuntó a uno de los puntos débiles del gobierno nacional y del Presidente. “Nuestros compatriotas lo han elegido para gobernar el país. No para dividirnos. No para insultar a quien no está de acuerdo con sus ideas. No para compartir mensajes de odio en las redes sociales”, sostuvo el ex jefe de Gobierno porteño.