Piden la reapertura de Gasnor, muchos salteños están sin servicio

Otro de los problemas que trajo aparajedado la pandemia fue la falta de control en los servicios y su correcto funcionamiento, como así también la facturación sobre todo en el periodo de la cuarentena obligatoria. Lo cierto es que en Salta muchas familias se ven afectadas por el corte de un servicio tan esencial como es el Gas, sobre todo ante la llegada del frío y al permanecer cerradas las oficinas de organismos tales como Gasnor, Enargas las gestiones para reconectar el servicio se hace imposible.

Ante esta situación, contó Nicolás Zenteno por Multivisión que ayer se desarrolló una reunión zoom con el interventor de Enargas y la comisión de usuarios, donde se planteó junto con otras provincias la apertura de los Organismos Nacionales.

"Por una visión muy central que van teniendo permanecen cerrados en provincias como Salta, Catamarca que no tiene casos, La Rioja, Tucumán, prácticamente todo el Norte Argentino que gracias a Dios por ahora se encuentra en fase no de cuarentena absoluta"

En tanto hoy, Nicolás Zenteno se acercó a las oficinas de Enargas Salta para plasmar en papel lo que se habló ayer y de esta forma tratar de que el pedido ingrese a lo que es el área virtual del Ente.

"Tenemos grandes problemas con lo que no abre Enargas ni Gasnor, primero porque hay personas que le cortaron el gas, aquellas personas que no se encuentran incluidas, que ganan más de dos salarios mínimos vital y móvil tienen la obligación de pagar la factura. Junto tres boletas en las cuales vino el corte, hoy esas personas para lograr la reconexión del gas, en una época invernal, tienen que hacer trámites muy grandes, y muchas veces haciéndolos en Tucumán, via email, no atienden el teléfono, la atención esta muy disminuida, cuando no vemos razones para que haya estas clases de restricciones en cuanto a la atención del público" sostuvo.

Otro de los problemas que se presentan para los usuarios, es que Gasnor a la vez dejó de emitir facturas y llegan vía email, siendo que hay mucha gente que no tiene casilla de correo, no la actualizaron, o no la informaron nunca en la empresa.







Facturación estimativa

Consultado por la Facturación estimativa que trajo grandes inconvenientes, Nicolás Zenteno dijo que "Siempre hay una posibilidad de que cierto sector pueda ser estimado, está dentro de los contratos de concesión. Qué fue lo que nos pasó? Nos estimaron prácticamente el consumo de un mes de casi dos meses, en situaciones que por ejemplo, en el caso del comercio que permaneció totalmente cerrado a partir del 20 de Marzo. Les habían facturado más de lo que habían facturado años anteriores. Esto fue un error y fue también un poco un llamado de atención para el Ente Regulador".

Advirtió que a pesar del decreto de Cuarentena, en ese momento, el personal administrativo aún no estaba incluido y podría haber realizado su trabajo de mediciones

"No tenían la autorización, la comunicación fue anterior, se sabia de antemano, porque se dio el decreto de la cuarentena obligatoria se dio solamente para los mantenimientos, no así para las personas administrativas que hacían las mediciones".