"Salta no es una isla, estamos en medio de la pandemia, esto no ha terminado"

Este domingo, el gobernador de Salta, Gustavo Sáenz realizó un balance de los 101 días de cuarentena en Salta, incluyendo el periodo donde fue obligatorio y la nueva fase de distanciamiento social. “Tenemos 27 casos, 26 residentes en Salta un caso de otro país y doce casos más que no tienen residencia en la provincia, por eso, no lo cargan el ministerio de Salud de Nación. Ya tenemos 18 personas dadas de alta, no tuvimos que lamentar ningún fallecimiento” indicó el primer mandatario sobre la situación epidemiológica y sanitaria.

Según las explicaciones de Sáenz, Salta se encuentra en una buena situación epidemiológica con respecto a las provincias y países vecinos. “Jujuy, Santiago del Estero, Formosa, Chaco están en una situación compleja, menos Catamarca, Santiago del Estero y Tucumán” agregó.







En cuanto al interior de la provincia, el gobernador indicó la cantidad de casos por departamentos, siendo esto el fundamento para solicitar la presencia del Ejército Nacional en las fronteras. “Nuestras fronteras son una gran debilidad que tenemos hoy, la situación nos lleva a mostrar claramente cuáles son las características que tiene nuestra provincia “







“Nos hace estar en guardia permanente para poder afrontar este difícil momento que está viviendo el mundo. Salta no es una isla y estamos en una situación de pandemia, en medio de la pandemia, esto no ha terminado queridos salteños y trabajamos y hacemos lo humanamente posible para controlar el virus” dijo Sáenz durante su mensaje.

Finalmente, indicó: “Los controles tienen que ser estrictos y así lo estamos haciendo, hoy la situación de la provincia es buena”.