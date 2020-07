El fútbol regresaría en agosto

Ante la incertidumbre por el regreso a las canchas, el ministro de Salud de la Nación Ginés González García, adelantó la posible fecha para que al menos vuelvan las prácticas.

"Primero van a empezar los entrenamientos y tendremos contacto con los muchachos de los clubes. Luego conversaremos para ver los resultados en ese periodo en función de los trabajos colectivos. Los preparadores dijeron que con un mes de pretemporada estaría bien", agregó el ministro a un medio televisivo.

Con respecto a la diferenciación de protocolos para Primera y Ascenso, expresó que quizás no sería demasiado problema que se entrenen los jugadores de élite. "Ellos van a ir en su auto, no se van a cambiar y no usan el vestuario. El tema son los clubes más pobres. Y el 75% de los jugadores de Argentina viven en AMBA. Permitir solamente a los clubes de élite y ellos no va a ser una cosa incomprensible".

"Yo confío en que vuelva cuánto antes, porque no es solo una necesidad particular como futbolero, sino porque es un componente muy importante para todos los argentinos. Nos vendría bien hasta para sacar un poquito las tensiones que estamos viviendo. Quizás a uno en términos políticos le conviene, porque diluye toda esta tragedia. Pero no es lo que buscamos nosotros, no queremos que nos pase lo de Brasil. Tenemos que ser responsables", concluyó.