Transportes Escolares: Concejales prorrogaron la renovación obligatoria de unidades

En la jornada de ayer se desarrolló la decimocuarta Sesión Ordinaria los concejales en la cual se aprobó un Proyecto de Ordenanza elaborado por el edil Santiago Alurralde. El texto establece una prórroga por el término de un año del plazo establecido en lo referente a la antigüedad de las unidades prestadoras del servicio de transporte escolar.

Según el marco regulatorio de la actividad se establece que, más allá de las renovaciones anuales que deben hacerse en certificados y habilitaciones, las empresas prestadoras deben velar por la renovación de unidades para que éstas no superen los 15 años de antigüedad. Esto se encuentra establecido en el artículo 175 de la Ordenanza N° 11.608.

“Es una inversión millonaria y sería un esfuerzo enorme en una inversión para dejarla quieta: nos parecía poco razonable”

El concejal Santiago Alurralde se manifestó durante el tratamiento de la iniciativa sosteniendo: “Se sabe que las clases no vuelven, su ingreso está siendo comprometido y no tenemos respuesta de cuando van a poder volver a trabajar”. A lo que agregó: “Contemplando que todavía no iniciaron las clases y se ve afectada su fuente de trabajo, es imprudente exigir cambiar el vehículo a quienes lo tiene que realizar este año, por eso proponemos otorgarle una prórroga por un año”.

Cabe señalar que la propuesta llegó tener tratamiento luego de ser analizada por los miembros de las Comisiones de Tránsito, Transporte y Seguridad Vial y de Legislación General. Así como lo expresa Alurralde: “De conversar con transportistas, con los concejales y con las comisiones de Tránsito y de Hacienda llegamos a la conclusión de que son las herramientas que tenemos en el Concejo Deliberante para darle una mano”.

Se consigna además que lo dispuesto es de manera excepcional en el contexto de la emergencia sanitaria por la pandemia del COVID-19.