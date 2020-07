Coronavirus: “Es inevitable que se de circulación comunitaria en Salta”

Así lo manifestó el gerente del Hospital del Milagro, Juan José Esteban, quien no descartó que de confirmarse, la provincia regrese a la fase 1. Consideró que se deben extremar las medidas de cuidado.

El doctor Juan José Esteban, gerente del Hospital Señor del Milagro, hizo un análisis de la situación epidemiológica actual y no descartó que en Salta pueda llegar a existir circulación comunitaria de Coronavirus.

“Creo que estamos en una situación compleja, al no poder determinar ya los pacientes 0, se nos complica mucho el hilo de transmisión viral, tenemos que extremar las medidas de cuidado, no hay otra alternativa”, dijo a Canal 4.







En este sentido, opinó que es inevitable que termine por confirmarse la circulación viral por la gran cantidad de test que reciben. “Hoy estamos prácticamente inundados de muestras, están viniendo muestras de todos lados, pueblos originarios, Aguaray, Orán, Tartagal, Pichanal, de todos lados, incluso del área capital. Evidentemente debe haber ya presunción de circulación viral comunitaria, sino la parte epidemiológica de los distintos lugares, no derivaría tantas muestras”, indicó.

Asimismo, indicó que Salta está en una situación borderline de volver a la fase 1. “Uno no quiere hacerlo, no quiere volver pero habiendo circulación comunitaria, no queda otra alternativa, hay que evitar poner los trasmisores virales en la calle y la única manera es el aislamiento”, expresó.