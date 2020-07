Las series más vistas desde 1986 hasta 2019: el video del gráfico que lo demuestra

Las películas son mágicas para verlas en el cine. Las series se hicieron para ver específicamente en el hogar. Las mismas se hicieron muy famosas en los años '80, pero con el paso del tiempo fueron creciendo año a año, al punto de que hoy en día muchos las prefieren por encima de un filme.

¿Por qué es tan atrapante ver una serie? Porque el placer visual no dura tan sólo dos horas, las tramas suelen ser buenas y los directores han encontrado la forma de jugar con la ansiedad del espectador.

Incluso, como si fuera poco, la misma puede ser observada por televisión, la computadora o el celular, en la comodidad de la casa, comiendo o bebiendo lo que al espectador se le antoje.

Pese a que el estallido de las buenas series comenzó en los años '80, en los '90 fue uno de los mejores momentos porque aparecieron producciones como 'Friends', 'El Príncipe del Rap', 'Power Rangers', 'Twin Peaks', 'Betty La Fea' y 'Star Trek', entre otras.

Sin embargo, en el 2000 se afianzó la industria de las series, por lo que los fanáticos empezaron a elegirlas por encima de las películas. La creación de empresas como HBO, Netflix y Amazon Prime Video, entre otras que confeccionaron plataformas de streaming, facilitó mucho la idea de que el usuario puede quedarse en su hogar y maratonear durante varias horas.

Pero, ¿cuál es la serie más vista entre 1986 y 2019? De acuerdo a un gráfico realizado en YouTube, 'NCIS' lidera el podio. 'Young Sheldon', 'This is us', 'Game of Thrones', 'Modern Family', 'The Mandalorian', 'The Walking Dead', 'The Orange is the New Black' y 'Rick and Morty' completan la lista.