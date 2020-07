Reestructuración de deuda: Alberto Fernández dijo que no modificará la oferta

En medio de la tensa negociación con los principales grupos de acreedores de la Argentina, quienes presentaron recientemente una nueva propuesta para reestructurar la deuda, el presidente Alberto Fernández ratificó que la oferta actual del Gobierno es la última. "Es imposible que nos podamos mover", dijo. También ratificó su posición sobre los planes económicos. "Todos naufragaron", sostuvo.

"Queremos actuar de buena fe y hemos hecho la oferta posible. Es imposible que nos podamos mover de la oferta que hicimos. Es un esfuerzo muy grande, que nos pone al límite, no queremos hacer un esfuerzo que ponga en riesgo a los sectores más vulnerables de la Argentina", sostuvo el primer mandatario durante una entrevista, esta tarde, con el programa Altavoz, que transmite la TV Pública.

Los tres principales grupos de acreedores de la Argentina presentaron una nueva oferta para reestructurar la deuda que ofrece "importantes concesiones económicas y legales", en un último intento por llegar a un acuerdo definitivo entre los inversores y el Gobierno que saque al país del default. Como informó LA NACION, la jugada de los grandes fondos cayó mal en la Casa Rosada y en el Ministerio de Economía se mantendrán firmes en la posición que marcó el Presidente.

Respecto de la capacidad de pago del país, dijo: "El plan presentado supone que nuestros compromisos sean bajos los primeros años. Mi mayor preocupación es que la Argentina se desarrolle de otro modo. Quiero una Argentina verdaderamente federal. La pandemia nos da la oportunidad de desarollar la Argentina de otra manera. Lo que hemos garantizado es que la deuda no nos impida poder empezar a desarrollarnos".







"Todos naufragaron"

Fernández respondió a las críticas que recibió luego de sus declaraciones al Financial Times, en las que manifestó que "no cree en los planes económicos"."El plan que estamos pensando, las ideas... odio hablar de planes económicos, aunque después me dicen: 'Qué vergüenza'... porque todos los planes naufragaron. Me acuerdo del plan de [Alfonso] Prat Gay y [Nicolás] Dujovne, que naufragaron", lanzó, en alusión a los exministros de la administración de Mauricio Macri.

"En la Argentina, lo que va a tener continuidad, es el apoyo del Estado a los sectores que lo necesitan. No sé si se llamará IFE, o se llamará de otro modo. No es solo pensar en el desarrollo para los que están bien, sino para los que están mal, fundamentalmente. Yo hablo de la ética de la solidaridad, que es un concepto de Alfonsín", dijo ante una pregunta sobre la respuesta del Gobierno frente a la crisis económica profundizada por la pandemia.

"Prefiero fijarme objetivos, y uno de ellos es producir, crear empleo y sacar a la gente de la pobreza. Esa es la idea de desarrollo que tengo en la cabeza. Es ese mi plan. Pero mi plan es alcanzar objetivos, saber hacia dónde vamos", sostuvo.

Y adelantó: "En estos días vamos a anunciar medidas para producción y el desarrollo, y que tienen que ver con la manera de ayudar a estos sectores postergados", agregó.