Nicki Nicole: “Lleva mucha presión ser alguien de un día para el otro”

Apenas doce meses y medio hay entre “Wapo Traketero” (abril 2019) y “Colocao” (mayo 2020), primera y última canción, respectivamente, de todas las que editó hasta hoy Nicki Nicole. Ambas aparecieron sin avisarle nada a nadie. Y de un día para el otro, se multiplicaron en boca y oídos de millones.

La irrupción inesperada de la cantante rosarina, que todavía no cumple los 20 años, es uno de los sucesos del actual universo pop argentino. Si bien está asociada a artistas de trap, lo suyo es elástico, versátil, porque parte desde el rap hacia otros mundos.

“Fui a una secundaria acá en Rosario, que se llama Gurruchaga. Estaba en la orientación de arte y creo que ahí me di cuenta de qué era lo que quería hacer”, explicó Nicki Nicole en videollamada con Infobae donde considera que está su punto de partida. “Más allá de lo que nos enseñaban, los profesores nos daban valores y lecciones de vida: hablaban de cumplir lo que soñás más allá de lo que quieras hacer. Y eso me motivó, me llevó a estar segura de lo que quiero ser. Lo que pude desarrollar ahí fue la comunicación hacia la otra persona. Yo era una persona mucho más cerrada, tímida. Pero aprendí a ser más abierta a la opinión del resto y a poder charlar con el otro respetando su opinión”.

“Yo te juro que en el pary no elegí sonar / yo te juro que a tu boy no le quise gustar / yo te juro que la music me trajo hasta acá”, rima sin culpas y confesándose inocente de todo lo que genera a su paso, creando un nuevo lenguaje con el slang de allá y el lunfardo de acá. Dice que sus creaciones son un “50 y 50” entre freestyle y la composición propiamente dicha: “Por ahí en el free te sale todo el tema de una, pero después lo leés y no se entiende. En tu cabeza lo podés entender, pero para que sea una letra tenés que explicarte más”.

Ser referente

Como todos los artistas de su generación, Nicki está desarrollando su carrera mientras aprende a ser figura pública, recibiendo la atención diaria de millones de personas. “Lleva mucha presión ser alguien de un día para el otro y no saber cómo comunicarte con la gente que te está siguiendo. Al principio no entendía cómo tenía que actuar hacia la persona que me estaba viendo como alguien especial. Y vos, más allá de lo que abarques en un escenario, sos una persona y seguís teniendo timidez”, dice sobre los coletazos de la popularidad.

"La gente que no puede disfrutar de lo que está viviendo, es porque se presiona muchísimo y siente que puede dar más, pero nadie se lo está exigiendo. El público está ahí, aceptando lo que hay. Y si no hay, hay miles de otros artistas".