El pedido de Fernández a los bonistas: "Ayuden a la Argentina a salir de esta postración”

Pedido de consideración: Alberto Fernández encabezó una videoconferencia con la coordinadora general del Consejo de las Américas, donde aprovechó para enviarle un mensaje a los bonistas que participan en la renegociación de la deuda.

“Confío en que los acreedores entiendan que estamos haciendo un enorme esfuerzo y les pido que ayuden a la Argentina a salir de esta postración”, les solicitó el presidente de la Nación, en las palabras que reproduce el sitio Infobae.

“El gobierno que me precedió no pudo cumplir sus compromisos. En el año 2003, cuando fui jefe de Gabinete, lo que en verdad me pasó es que recibí un país en default. Y durante dos años lidiamos para sacar al país del default. Y ahora estamos con el mismo propósito. Esa deuda es un fuerte condicionante", analizó el mandatario el contexto durante la charla en la que participaron más de 1000 empresarios.

"Estamos pensando en un modelo de desarrollo que no postergue a más gente. El esfuerzo siempre recae sobre esos sectores más vulnerables. La forma de hacerlo es a través de la inversión privada para que produzca y genere empleo”, agregó Fernández.

En cuanto a la oferta realizada por el Gobierno nacional, el propio Fernández admitió que la oferta extranjera “no es igual a la nuestra, nos demanda más esfuerzo, pero como nosotros queremos actuar de buena fe, seguiremos discutiendo. Nosotros hemos hecho la oferta posible, y es imposible que nos podamos mover de este último esfuerzo”.

El Presidente volvió a pedirle apoyo a los acreedores, luego de que ayer los tres comités de bonistas presentaran una nueva contrapropuesta, que se acerca más a la oficial, pero implica un mayor esfuerzo por parte del Gobierno. Según fuentes del Palacio de Hacienda, tiene un valor presente neto 3 puntos superior, y cada punto adicional suma unos USD 1.400 millones.