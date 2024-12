Una diputada presentará una denuncia contra los agentes de tránsito que retuvieron a los diplomáticos rusos

La diputada nacional de La Libertad Avanza Marcela Pagano anunció hoy que presentará una denuncia penal ante la Justicia para que investigue la actuación de las autoridades de tránsito que intentaron someter a un control de alcoholemia a dos agentes diplomáticos de la Federación Rusa.

En un hilo de tuits que publicó en la red social X, la legisladora oficialista primero catalogó el accionar de los agentes de tránsito como una “grave violación” a los derechos de los funcionarios diplomáticos rusos.

"Ante los hechos de público conocimiento y la desinformación que veo y escucho en algunos medios de comunicación sobre la grave violación de los agentes diplomáticos de la Federación Rusa me veo obligada en mi condición de Presidenta del Grupo de Amistad Parlamentario a hacer una serie de aclaraciones sobre el tema. Abro hilo", comenzó Pagano.

Según aseguró, “los agentes diplomáticos y consulares se rigen por un convención internacional la cual Argentina es parte y por ende está sometida a sus derechos y a sus obligaciones”.

Estas representan mociones diplomáticas tiene entonces un status especial en todos los países que suscriben la convención", explicó en relación al acuerdo de Viena.

"De esta manera, el Art. 31 de la convención en su inc 4 establece que “…los medios de transporte no podrán ser objetos de ninguna requisa” a su vez el art 42 también agrega que no están sujetos a la jurisdicción de las autoridades judiciales y administrativas. Esto incluye controles vehiculares", aclaró Pagano.

En este sentido, dijo que le “resulta preocupante que los controles de tránsito de la Ciudad de Buenos Aires (estén) violando obligaciones internacionales del Estado Nacional Argentino”.

"De la misma manera que exigimos a las demás naciones que respeten a nuestras misiones diplomáticas, bienes y transportes en el exterior debemos respetar a las misiones acreditadas en nuestro país", consideró.

Por último, la diputada liberal-libertaria adelantó sus pasos a seguir: "Presentaré una denuncia penal a los fines de que se investigue la conducta de los agentes de tránsito a los fines de deslindar las responsabilidades del área".