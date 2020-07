¿Quién es Khrystyian Danylenko, el productor de trap del momento?

Khrystyian está a punto de cumplir 18 años, tiene un estudio de grabación en su cuarto, miles de seguidores en plataformas de difusión musical, ojos claros y pelo rubio. Estas dos últimas características, por más que parezcan irrelevantes, resultan sorprendentes para el público que lo conoce, ya que suele ocultan su identidad dentro de las redes sociales.

El beatmaker ucraniano actualmente reside en Argentina, irrumpió en la escena de la música urbana con remixes y subiendo sus producciones a diversas plataformas como Youtube y Spotify, se hizo viral y revolucionó el panorama. Su fama, aunque fue repentina, no lo agarró de imprevisto y por detrás del fenómeno hay una estrategia de marketing que él mismo ideó.

¿Pero quién es Khrystyian? Khrystyian es un productor musical ucraniano relacionado a la escena del rap y trap, lo que suele encasillarse como música urbana. Comenzó haciendo instrumentales para subirlas a diversas plataformas digitales, luego remixes de canciones conocidas y explotó con "Hawaii", una de las producciones de su autoría que hasta la fecha acumula casi medio millón de reproducciones.

"Allá en Argentina aparece un trapero por mes, acá estaría bueno que sigan apareciendo más pibes. Yo estoy seguro que hay un montón de pibes buenos pero todavía no pasaron por el proceso de crecimiento. Acá nadie se hizo famoso porque si, todos se hicieron famosos por las canciones", comenta Khrystyian

"Yo hacía mis producciones, las subía a mis redes sociales y siempre fue anónimo. Aparecía el nombre Khrystyian Danylenko pero nadie sabía si eran muchas personas y yo nunca lo había aclarado. Un día me recomendaron algunos amigos de la movida que me empiece a mostrar, que eso iba a 'garpar' como productor y empecé a salir con este look", cuenta.

En Argentina, el género comenzó a tomar trascendencia en las plazas donde se realizaban competencias de rap. Los raperos comenzaron a tomar popularidad y algunos avanzaron hacia la música hasta convertirse en referentes de la música urbana en español como Paulo Londra, Duki e Ysy A, entre otros.