COVID-19: Tartagal sumó un nuevo caso e investigan su nexo de contagio

Está internado en una clínica privada y presenta una leve dificultad respiratoria. Trabajan en la trazabilidad de su contagio, ya que no tuvo contacto con los otros casos positivos.

En el reporte oficial brindado en la tarde noche de este jueves, la Dirección de Epidemiología del Ministerio de Salud de Salta anunciaba 13 nuevos casos positivos de coronavirus en la provincia, siendo dos de esos pacientes correspondientes al departamento San Martín.

Uno de los casos fue confirmado por el CIO de Tartagal como un enfermo de esa localidad, sumando ya 9 las personas que han contraído la enfermedad. Sobre este último caso, informaron que se encontraba aislado y que en las últimas horas de este jueves se evaluaba su eventual traslado hacían la Capital provincial.

Actualizacion de ultima hora: #covid19 Se confirmó 1 nuevo caso POSITIVO.. Publicado por CIO_Tartagal en Jueves, 23 de julio de 2020

Ahora, desde Diario de Tartagal ampliaron la información comentando que se encuentra internado en una clínica privada de la comuna, siendo su estado de salud estable, presentando una leve dificultad respiratoria como única patología del virus.

Así mismo actualizaron que por recomendación médica, el paciente no será trasladado hasta Salta como tampoco al sistema público local. No obstante desde el hospital Juan Domingo Perón prometieron poner a disposición las herramientas y personas especializadas para realizar la trazabilidad del caso, ya que el contagio no se dio por contacto estrecho con pacientes registrados con coronavirus.