Tras un fuerte debate, se aprobó en Diputados el proyecto de renegociación de la deuda

En el marco de una nueva sesión de la Cámara de Diputados de la Provincia, con acuerdo de los presidentes de los bloques, se trató sobre tablas en el recinto, es decir, sin que haya pasado previamente por las comisiones, un proyecto que declara prioritaria para el interés de la Provincia la restauración de la sostenibilidad de la deuda pública provincial, que finalmente fue aprobado con 57 votos a favor y 1 en contra.

Al respecto, Javier Diez Villa, presidente del bloque Salta Tiene Futuro, aseguró que la iniciativa busca dotar al gobierno de la provincia de una herramienta fundamental como es la autorización para reestructurar y mejorar el perfil de la deuda que tiene la provincia. “Son herramientas esenciales para estos momentos críticos”







En la oportunidad, señaló que poder renegociar la deuda que pesa sobre la provincia permitirá disponer de recursos para atender necesidades que son inmediatas y no tener que pagar los vencimientos que son en dólares. “La deuda que se pretende renegociar asciende a 390 millones de dólares, una cifra que resulta difícil cumplimiento en los plazos planteados, en un escenario de crisis económica global”.

Para argumentar su postura, explicó que producto de la pandemia la recaudación provincia se redujo en más de 7 mil millones de pesos. “Son momentos difíciles donde es importante esta postura de todos los sectores políticos. Es fundamental para el futuro de nuestra provincia y de esta gestión”.

El legislador aseguró que se trata de una cuestión necesaria y oportuna. “No es un capricho, y no se están otorgando superpoderes, nada más alejado de la realidad, se está habilitando al ejecutivo a suscribir convenios con los acreedores, para poder llevar adelante esta reestructuración de deuda, no se trata de un nuevo endeudamiento, sino de mejorar las condiciones de los créditos y la deuda ya vigente”.

Asimismo señaló que el objetivo es reducir la tasa de interés y ampliar el plazo para honrar esa deuda. “Es decisión de esta provincia hacerse cargo de la deuda que está vigente, cumplir con los acreedores y no entrar en default, pero necesitamos lograr las mejores condiciones para poder hacerlo, porque va a redundar en beneficio de todos los salteños”.







Por su parte, Carlos Zapata, de Ahora Patria, criticó la urgencia de la convocatoria. “No tengo objeción de que el tema se debate, pero tenemos que trabajar dentro de la esfera legislativa, no podemos andar con secretismos, y ocultado y tratando de sorprender con una convocatoria apresurada que limita la posibilidad de análisis y de planteos”

Zapata insistió en que el pedido significa dotar de amplio poderes al Ejecutivo para negociar sobre una deuda que está vigente. “Es difícil tratar esto si no hay un programa claro de gobierno, nadie desconoce la situación economía de la provincia, pero no entiendo porque no presentan una prospección de los ingresos y egresos de la provincia para que desde la oposición también lo ayudemos.

En el mismo sentido, insistió que lo que solicita el ministro es un voto de confianza en su equipo, y adelantó que pedirán que se constituya una comisión bicameral de seguimiento, conformada por diputados y senadores. “La idea es que esta comisión se constituya en los próximos 15 días, la función es obtener informes, y proporcionarles a la cámara con una periodicidad minima de 60 días”

“Como podemos desde la cámara de diputados dar una autorización así sin tener la idea más mínima de cual va a ser el costo y las condiciones”.







Por su parte, Héctor Chibán, también criticó la urgencia del proyecto. “Nos están llevando a las apuradas, como rebaño, no puedo creer que el viernes hayamos estado reunidos con el ministro (Dib Ashur) y que no nos hayan dicho nada de este proyecto, es un hecho de mayúscula improvisación o de deprecio con relación a los representantes del pueblo”.

Finalmente, agregó que aprobar la iniciativa sería firmar un cheque en blanco al Ejecutivo. “Nos quieren hacer creer que acá no estamos frente a superpoderes, pero tienen que saber que hay una legislatura dispuesta a controlar todo lo que se hace en la provincia”, finalizó.