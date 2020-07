Mosconi: A plena luz del día, desalmados robaron el templete del Perpetuo Socorro

El robo se habría perpetrado ayer a plena luz del día. Delincuentes ingresaron al templete del Perpetuo Socorro ubicado en la Parroquia de Fátima, ubicada en avenida Esquiú y Güemes, perteneciente a la localidad de General Mosconi.

El encargado del lugar, 'Cacho' Rosas, descubrió el robo cuando abrió la puerta en horas de la tarde, que los delincuentes dejaron perfectamente cerrada. Le sorprende el tiempo que tuvieron para cometer su delito, ya que sacaron todo lo que había en el depósito y lo dejaron en el lugar de oración para tomar únicamente las sillas que estaban al fondo del deposito.

"A las 7 cuando iniciamos la oración del vespertino abro la puerta y me doy con todo esto, busque lo que me faltaba y son 12 sillas blancas que regalada a la Virgen por los devotos, de un milagro en Salta y otras 10 banquetas también que le mandaron, fueron derecho a sacar esas sillas, no quiero tocar nada, me faltan objetos de valor" contó Rosas.







La denuncia ya fue radicada, pero se pide a la comunidad de Mosconi que si saben o vieron algo de lo sustraído por estos desalmados, lo den a conocer a la policía. Además pidió que no compren los objetos si les ofrecen.

"Un solo vecino, que venía del centro vio un coche gris que salía con unas sillas atrás, pero venía a distancia, esto después de las 10:30" concluyó.