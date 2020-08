La Asociación Pata Pila continúa su lucha contra la desnutrición infantil

Desafortunadamente, estos casos que llegaron a la primera plana de los medios son solamente la consecuencia ultima de una problemática mucho mas amplia. Sin embargo, no solo los niños fallecidos merecen la atención de la sociedad; ¿que hay de todos los niños que hoy en día sufren desnutrición? Esos niños que debido al abandono de nuestra sociedad no pudieron crecer y desarrollar su sistema psico-motor sanamente. Esos niños a los que nuestra sociedad les debe una cuota de humanidad. Esos niños que no ayer, sino que hoy no tienen para alimentarse. Aquellos niños que aun podemos salvar deben ser la prioridad de nuestros esfuerzos.

La Asociación civil Franciscana Pata Pila fue constituida a comienzos del 2015, para abordar esta realidad. Pata Pila como decimos en el norte significa andar con los pies descalzos, para nuestro equipo andar pata pila significa descalzarse de nuestros prejuicios para ayudar con humildad a comunidades extremadamente vulnerables que han sufrido siglos de violación sistemática a sus derechos básicos.

Nuestro equipo de mas de 35 profesionales vive y trabaja junto a familias en situación de vulnerabilidad. Creamos a su vez espacios de escucha activa para promover el desarrollo y fortalecimiento comunitario. Hacemos énfasis en la prevención de la desnutrición y la educación integral de las mujeres de las comunidades. Gracias al compromiso y dedicación de nuestro equipo, que dejan la comodidad de sus hogares para brindar una presencia constante en las comunidades; hoy podemos continuar recorriendo miles de kilómetros trabajando en la prevención, detección y el tratamiento de la Desnutrición Infantil en el Norte de la Provincia de Salta. Porque la desnutrición no se toma cuarentena.

Hoy mas que nunca necesitamos llegar a esos niños que necesitan de nosotros, que necesitan de vos: Hemos identificado 85 nuevos casos de niños y niñas con desnutrición en comunidades que aun necesitamos alcanzar.

¡Precisamos de tu ayuda!

Necesitamos a 500 personas como vos, que puedan comprometerse con 400 pesos por mes para que podamos llegar a estos niños.

Realiza tu donación, entrá a: https://bit.ly/donarpatapila

Sumate con nostros para ayudar a la infancia que nos necesita!

Te invitamos a ver este video sobre la campaña:

