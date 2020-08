Una nena trans de 5 años modificó su identidad de género

Ocurrió en Azul, provincia de Buenos Aires. "Yo no lo podía creer. Desconocía el tema y me costó mucho al principio", reconoció su padre.

En Azul, en el interior de la provincia de Buenos Aires, una nena trans de 5 años reemplazó su identidad de género autopercibida en el Registro Civil y cambió su nombre a Florencia. "Es una chica con una voluntad inquebrantable y una absoluta decisión", afirmó el abogado de la familia.



En una entrevista en Todo Noticias, su mamá Mariana y su papá Lucas reconocieron que desde que Flor tenía un año y medio comenzó a usar repasadores y telas como si fuera pelo largo, remeras que le quedaban largas como vestidos y le sacaba los zapatos a su madre. A los dos años nos dijo que era una nena. Nosotros le decíamos que no y ella se enojaba mucho, se ponía mal", reconocieron.

Un médico les explicó que seguramente estaba "fascinada" con algunas mujer de la familia y una psicóloga les pidió que la reprimieran para que no usara cosas de mujeres. "Le tuvimos que decir que los cosméticos eran dañinos para su salud e incentivarla a jugar con 'cosas de nene'", afirmaron.

Sin embargo, comenzaron a trabajar con la actual psicóloga de Flor, quien les dijo que era una nena trans. "Yo no lo podía creer. Desconocía el tema y me costó mucho al principio. No aceptaba la realidad que era más que evidente, porque sus indicios lo demostraban", manifestó Lucas. "Hoy por hoy defiendo a muerte su identidad y el coraje que con cinco años tiene para expresar lo que siente", agregó.

Para la Navidad de 2019 recibió de regalo el pidió el disfraz de Elsa de Frozen y "no se lo sacó más", incluso cuestionó "el no tener prendas de nena". Hablaron con una madre de un chico trans de Entre Ríos y le recomendaron que fueran a un negocio de ropa unisex y que ella eligiera lo que se quería comprar.

"Ese día, Flor eligió su ropa y salió de la tienda vestida como deseaba. Yo me traje la que tenía puesta antes en una bolsa. Desde ese momento nunca más quiso usar ropa de varón", explicaron. "Un día nos dijo que se llamaba Florencia y se lo hizo saber a todo el mundo", destacaron.

Los padres decidieron realizar la modificación de los documentos porque Flor se ponía muy mal cada vez que debían escribir su nombre como salía en el DNI. Facundo Achaga, el abogado que acompañó a la familia, dijo a TN: "La ley dispone la posibilidad de cambiar el documento, pero amén de eso, exige que cada quien se dirija al otro conforme el género autopercibido, sin perjuicio de lo que diga su DNI".

El abogado indicó que la ley obliga a todas las instituciones públicas a dar un trato digno y eso implica reconocer su propia identidad, la autopercibida.

El 23 de julio realizaron el trámite. "La ley lo denomina Rectificación de partida. Lo cierto es que la partida no se rectifica sino que se anula y se hace una nueva. Es prácticamente un nuevo nacimiento. Una vez que está terminado y se reemplaza por la nueva con el género según la autopercepción de Flor y su nuevo nombre, se realiza el nuevo DNI. Tiene solo 5 añitos pero una voluntad inquebrantable y una absoluta decisión", aseguró Achaga.