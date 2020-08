Coronavirus en Salta: "Está cambiando la situación epidemiológica de Salta"

En medio del aumento de casos de coronavirus que se están registrando en la provincia y tras el fallecimiento de dos personas en la ciudad de Tartagal a raíz del COVID-19, Josefina Medrano, la ministra de Salud hizo hincapié en la necesidad de tomar conciencia en el resguardo sanitario necesario por parte de la gente y evitar las aglomeraciones, como en las reuniones sociales.

“Estamos transcurriendo la pandemia y empieza a haber más casos, sobre todo en la zona norte” de la provincia, declaró la ministra ante InformateSalta agregando que estuvo en esa parte de Salta recientemente, recalcando que allí “muchos de los contagiados han surgido de reuniones familiares y es nos preocupa”.

Sobre los decesos producidos en Tartagal, Medrano expresó: “Lamentamos el fallecimiento de estas personas, si bien tenían sus factores de riesgo, han fallecido a causa de la infección por coronavirus; es importante recalcar a la población que el virus produce fallecimientos, (por tanto) hoy más que nunca debemos ser responsable”.

En cuanto al panorama en el departamento San Martín, la funcionaria especificó que “en Tartagal ha aumentado la transmisión por conglomerado, transmisión por los barrios, estamos buscando los nexos, hay muchos identificados y otros en estudio”.

“Está cambiando la situación epidemiológica de Salta, podemos hablar de circulación por conglomerado en la provincia”

No obstante llamó la atención sobre el comportamiento de la gente. “Preocupa que las personas no tomaron conciencia de la importancia de no hacer reuniones, tuvimos casos positivos a partir de una reunión por el festejo de la Pachamama, preocupa que viene el día de la virgen de Urkupiña donde hay fiestas”, sentenció.

Finalmente adelantó que en los próximos días habrá un cambio en el reporte oficial diario de la pandemia en la provincia, donde “vamos a clasificar los departamentos y municipios en zonas, que van a estar determinadas para que cada uno sepa qué está pasando en cada lugar particularmente”, concluyó a este medio.