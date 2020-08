Es remisera y la habrían despedido por pedir factura del pago de la "diaria"

Una situación difícil está atravesando Verónica, una remisera quien denunció que, por pedir la factura de pago en la base donde trabaja, le pidieron que entregara su cuaderno habilitante para poder despedirla, pese a que tiene un contrato vigente que vence en dos meses.

En diálogo con InformateSalta la mujer relató que fue el 7 de octubre del año pasado cuando firmó contrato para entrar con su auto a trabajar a la remisera “Terminal”, pero que pese a pasar por escribanía y demás, nunca le dieron una copia del mismo.

“Ayer me llega una carta documento donde (el dueño) me da plazo de 48 horas para que entregue y devuelva todo, el cuaderno habilitante, la faja del auto como remis, cuando mi contrato vence el 10 de octubre, amenazándome con hacer una denuncia porque dice que estoy violando las cláusulas 10, 5 y 7” del contrato, desconociendo de qué tratan estos puntos.

Según comentó los problemas con el dueño de la remisera vienen de hace tiempo. “Cuando comenzó la cuarentena, recibo un llamado (suyo) y me dice que iba a cerrar la remisera hasta que se levante pero que el auto lo tenía que guardar” en un galpón de avenida Corrientes al 1800. Verónica dijo que le preguntó qué pasaba si no cumplía con esa orden, a lo cual el dueño le habría respondido que “si no guardás el auto te tengo que seguir cobrando la diaria”, ante lo cual no le quedó otra cuestión que cumplir con la medida, pese a que el auto es de su propiedad y no lo pudo usar por 40 días, según enumeró a este medio.







A esto sumó que, tras este mal momento, un día fue a hablar personalmente con el dueño pero que grabó la conversación, en la cual el dueño habría reconocido irregularidades de su parte. Ella compartió el audio el cual “se viralizó, se me fue de las manos”, reconoció.

Despido

“Cuando comenzó este problema dije ‘bueno, pago la diaria pero pido factura’”, recordó la mujer pero se habrían negado a entregársela. Del mismo modo contó que ella decidió pagar la diaria según lo que decía el contrato, pero “él me dijo que no nos estábamos entendiendo y comenzó todo esto”.

Dicho esto aseguró que el dueño “no me deja entrar a la remisera, estoy haciendo trabajo de taxi hoy en día porque hace unos meses que me tienen sin entrar, pero todos los lunes tengo que pagar la diaria, sin darme la factura”. Como si fuera poco ahora le llegó una carta documento donde le habrían exigido entregar toda la documentación y papeles que la vinculan a la firma, para poder despedirla pese a que aún tiene dos meses de contrato.

Si bien buscó asesoría, aseguró que “en esto estoy sola, con un contrato vigente tengo los pies en la calle y me amenazan con denuncias penales si no entrego los papeles”, concluyó Verónica con la incertidumbre que no sabrá qué pasará con su trabajo.

“Esta es mi única fuente de trabajo, soy mamá soltera, tengo 2 hijos y no sé qué hacer, estoy desesperada”