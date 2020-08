Habló un fugado de Tartagal: “Para que me den 9 años por algo que no hice, prefiero que me maten”

Un episodio casi sacado de una película es el que protagonizaron 6 de los 29 detenidos de la comisaría 45 de la localidad norteña de Tartagal, quienes se fugaron de la dependencia mientras se realizaban tareas de desinfección por el COVID-19. En medio de la búsqueda de los prófugos, uno de estos utilizó las redes sociales para afirmar que es inocente del robo por el cual había sido detenido, que su arresto se debe a una “causa armada” y pidió “justicia verdadera” en su situación.

El fugado es Federico Montes quien luego de su comunicado, habló con la señal VideoTar donde volvió a reafirmar su inocencia, contando los motivos de su fuga y contando los detalles de cómo llegó a ser detenido. “Estaba acusado injustamente por una causa de un supuesto robo a una persona que trabaja haciendo delivery”, indicó Montes en primer lugar, como así que el pasado 26 cuando volvió de Chaco, de un viaje trayendo hojas de coca. “Llego a Tartagal a las 6 y salgo a las 12 del mediodía (cuando) me detiene la policía, el mayor Ortíz y el sargento Centeno” junto a otros dos efectivos, relató.

Montes contó que al día siguiente es llevado a un juzgado donde le hacen conocer una causa de robo calificado que tuvo lugar el día 24, dos días antes que él llegara de su viaje. “Le pregunto al fiscal por qué estaba en ese lugar, me dicen que por robo calificado y me quise morir, ¿cómo me puede ser que me acusen de estas barbaridades? Me puse a llorar”, recordó.

El fugado reconoció que estuvo preso por otras causas en su vida pero que pagó por ellas y cambió. “Tengo antecedentes penales pero los cumplí, conozco mi pasado áspero pero eso no quiere decir que volví a hacer (cosas malas), las pagué”, afirmó.

Posteriormente Montes dijo que el denunciante del robo cambió su declaración, indicando que no habían sido 4 personas encapuchadas que le robaron, sino que era un solo encapuchado, un tal Braian, “un nombre artístico que la brigada inventó porque no existe”, subrayó. También contó que el fiscal no habría querido tomar declaración de sus testigos. “El fiscal me quiere llevar a juicio con sus pruebas”, denunció.

En cuanto a la fuga, aseveró que no sabe quién hizo el boquete por el que se escapó, pero lo vio en el baño un día cuando hacía gimnasia. Decidió usarlo para dar a conocer su versión en busca de justicia: “¿Por qué debo estar preso por una injusticia? Tengo que buscar la forma de salir y demostrar mi inocencia, con mis pruebas, con mis fotos, yo quiero que se haga público”, analizó internamente al proceder a escapar.

Convencido de su inocencia, Montes recalcó que “yo ya estuve (preso) en las 3 condenas que las cumplí de forma efectiva, sumé 8 años y 8 meses perdidos pero por algo que cometí, ahora para que me den 7 o 9 años por algo que no hice, prefiero que me maten de una sola vez”, concluyó.