La ayuda para trabajadores de la cultura no llega a Salta

En el marco de la emergencia sanitaria, que tiene un enorme impacto sobre el sector de la cultura y sus trabajadores, desde el Ministerio de Cultura de la Nación, se reparten bolsones. Salta no está incluida.

No se puede desconocer el impacto sobre el sector de la cultura y sus trabajadores de la pandemia y las medidas sanitarias tomadas al respecto. De tal manera que se desarrolla una iniciativa con la articulación del Ministerio de Cultura de la Nación, a través de la Dirección Nacional de Promoción de Proyectos Culturales de la Secretaría de Desarrollo Cultural, con el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación y el Ministerio de la Comunidad de Provincia de Buenos Aires con el fin de ayudar y estar cerca de quienes más lo necesitan.

En ese marco, ayer en la sede de la Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo (Umet), ubicada en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, fueron recibidos más de 20.000 kg de alimentos para ser entregados en los próximos días a trabajadores y trabajadoras del sector de la cultura.

Se espera llegar a 3100 familias con bolsones provistos de alimentos de primera necesidad como polenta, harina de trigo, fideos, dulce de membrillo, leche en polvo y legumbres, entre otros.

Destinos incluidos

Desde el Ministerio de Cultura de la Nación se informó que desde el inicio de la campaña de asistencia alimentaria al sector cultural fueron alcanzadas 3.346 familias de distintas ciudades, tales como CABA, La Plata, Rosario, Córdoba, Paraná, Bahía Blanca, Mar del Plata y Santa Fé.

Esta medida forma parte de las políticas de ayuda, contención y acompañamiento que viene llevando adelante el Ministerio de Cultura de la Nación y los distintos organismos del gobierno nacional que reconocen a la cultura de la solidaridad como el camino para transitar en esta coyuntura tan especial para todos y todas los argentinos, dice el comunicado.

¿Y Salta?

Pero bueno, al parecer no es para todos como se dice, porque como se puede ver, Salta y otros lugares no están incluidos en esa asistencia básica. ¿O será que es necesaria alguna gestión de parte de los organismos provinciales para que Nación los tenga en cuenta? ¿O será que los artistas salteños no están pasando necesidades?