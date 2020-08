El Dipy arremetió contra Pablo Echarri: “Pide donaciones y se va de vacaciones a Miami”

El cruce menos pensado se generó en las redes sociales entre dos artistas completamente opuestos. Pablo Echarri criticó a El Dipy luego de que el cantante disparara en contra del lenguaje inclusivo: "Cerra el or..., Dipy, y deja que les pibxs se expresen como quieran. Al final sos terrible ortiva".

La ofensiva del esposo de Nancy Dupláa sorprendió al artista musical quien le contestó duramente este viernes por la tarde ante las cámaras televisivas. Al respecto en "Hay que Ver" disparó: "Lo que me llamó la atención es la libertad de expresión. ¿Tengo que cerrar el or...?".

"Cada uno habla como quiere y hace de su vida lo que quiera. Lo que no me pareció es todo esto en el momento que estamos", sostuvo el intérprete de "Partuza" para hacer referencia a la crisis social, económica y sanitaria que existe por el coronavirus.

"Ya me difamaron. Sabés lo que está bueno de todo esto, que la gente trae tu pasado cuando tu presente es mejor que el de ellos. Siempre. Hay mucha gente humilde que ve como Pablo Echarri pide limosnas y donaciones", comentó indignado. Y agregó convencido: "Cuando vive en una mansión y se va de vacaciones a Miami, cuando todavía no explicó cómo pasó la efredrina por la farmacia que él tenía. Todavía no explicó el mensaje que dijo que por más que sean corruptos los iba a votar igual".

"Pablo pidió donaciones y puso una cuenta porque la estaba pasando mal. Dady Brieva dijo también que firmó la petición de donaciones y viven todos en Puerto Madero, ¡vamos chicos! No me jodan con esas cosas", acusó el cantante de cumbia. /Diario Show

MIRA LOS VIDEOS: