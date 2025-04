Gran Hermano: Por qué no hay gala “tradicional” de eliminación este domingo 27 de abril

Este domingo 27 de abril, Gran Hermano tendrá una noche de gala de eliminación especial en la que no se irá ninguno de los jugadores, sino cuatro de sus seres queridos que entraron hace algunos días a participar al reality.

Esta semana se vivieron algunos momentos icónicos en el programa, ya que esta nueva modalidad cambió un tanto las condiciones de la casa, a partir de la entrada de familiares, amigos y hasta parejas. El desafío del líder de la semana lo ganó “Pestañas”, el novio de Luz Tito, pero perdió los beneficios al intentar modificar la estrategia de su pareja contra el grupo autodenominado “Bad Bitch”, al darle información del exterior.

La gala de eliminación de este domingo 27 de abril no será como las anteriores y no modificará al juego en sí, ya que los participantes del reality no se irán. Es por eso que, en un sentido estricto, no habrá “gala de eliminación” propiamente dicha, aunque sí se votará quién de los seres queridos se queda

Hay cuatro que no pasarán la noche en la casa. En la placa de nominados se encuentran:

Alberto “Pestañas” (Luz)

Ariel (Ulises)

Augusto (Tato)

Diva (Juan Pablo)

Giovanni (Chiara)

Lucas (Sandra)

Pablo (Selva)

Titi (Eugenia)

Vale recalcar que durante la madrugada del sábado, Gisela, la prima de Katia, se fue por voluntad propia de la casa. Hay varias versiones del porqué, pero todo apuntaría a ciertas tensiones con “La Tana” y a algunos roces en la casa, por ejemplo por las mascotas de Juan Pablo.

La votación será por la modalidad positiva, bajo la pregunta “¿Quién querés que se quede en la casa?“. /losprimeros