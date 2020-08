Oriana Sabatini usa la bikini del momento: cavada y diminuta

Oriana Sabatini no deja de ser noticia ni un solo día en las redes de moda.

Oriana Sabatini no deja de ser noticia ni un solo día en las redes de moda. Su pasión por las últimas tendencias la lleva a compartir, casi a diarios, los hits del momento para alegría de sus fans que no se pierden el más mínimo detalle. Su último guiño fashionista había sido un pañuelo en la cabeza animal print, un look que sumaron varias celebridades como Chiara Ferragni, Bella Hadid y sus colegas Lali Espósito y Tini Stoessel.

La última en incorporar un pañuelo anudado en la cabeza fue Nicole Neumann. Todas, por supuesto, compartieron esta consigna en sus redes sociales, un medio que en la actualidad se convirtió, a falta de pasarelas, en el mejor lugar para saber qué es lo que está de moda.

La novia de Paulo Dybala es fanática de las bikinis y desde hace varios días viene mostrando en su cuenta de Instagram (donde tiene los más de 5.000.000 de seguidores) modelos lisos y estampados, ya que está de vacaciones en el mar con su chico.

Los dos incluso han posteado imágenes en sus cuentas del lugar paradisíaco que fue elegido para unos días de relax. Pero hace algunas horas, Sabatini volvió a sorprender en sus redes con una bikini cavada combinada con un corpiño strapless diminuto.¿El detalle? El modelo es rosa fluo, uno de los tonos que es furor en el trending topic de la moda. Es de una marca española llamada Luna by Luna sobrino, cuesta 40 euros y se llama Phanter. /TN



Mirá las fotos: