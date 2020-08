Capital tienen transmisión por conglomerado, ¿qué significa?

Tras los aumentos de casos de coronavirus registrados durante los últimos días en la ciudad de Salta, la ministra de Salud, Josefina Medrano, definió este jueves que la situación epidemiológica en la comuna principal de la provincia corresponde a transmisión por conglomerado.

“Como saben, Capital está en la zona 3 donde hay circulación por conglomerado”, reafirmó la funcionaria salteña anticipando que desde Provincia tomarán medidas en base a este cuadro sanitario.

Pero ¿qué significa que Capital tenga este tipo de transmisión? Según la clasificación de zonas según situación epidemiológica del sitio oficial del Ministerio de Salud de la Nación a raíz de la pandemia, la Zona 3 abarca a lugar “con transmisión local con predominio de conglomerados y casos confirmados de posible transmisión comunitaria”.

En cuanto a su definición, la Fase es para sitios con 1 o más conglomerados relacionados o no, con casos confirmados en los últimos siete días, que no presenten nexo epidemiológico definido; casos aislados de posible transmisión comunitaria; más de dos conglomerados de casos no relacionados (según investigación epidemiológica, lo que lleva a evaluar posible transmisión comunitaria, o sea fase 4).