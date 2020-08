Capital tiene circulación por conglomerado, lo confirmó Salud

Preocupa el aumento de los casos de coronavirus registrados en las últimas semanas en la provincia, la situación sanitaria en el norte de la provincia y los fallecimientos de pacientes positivos con COVID-19.

En respecto a este contexto la ministra de Salud, Josefina Medrano, habló en el hospital San Bernardo sobre el panorama que se vive en Salta sobre el avance de la pandemia. “En estas semanas hubo aumento de los casos en la provincia, focalizándose en Tartagal (los contagios), estuvimos trabajando ahí el fin de semana acompañando al equipo de salud y al intendente”, indicó en primer lugar.

Del mismo modo indicó que “hemos tenido que hacer una división por zonas de la provincia, no es lo mismo lo que pasa en Cafayate que en Tartagal o en Capital, por eso seguimos apelando a las medidas de distanciamiento, de prevención que son básicas y necesarias para ir controlando el avance de la situación".

Con respecto al aumento notable de los contagios en la Capital provincial, Medrano reconoció este incremento de pacientes con coronavirus. “Como saben, Capital está en la zona 3 donde hay circulación por conglomerado”, reafirmó anticipando que en la tarde de este jueves “hay una reunión técnica y en base a esa evaluación sacaremos determinaciones”.

La ministra agregó que “seguramente tomaremos medidas” para seguir combatiendo la enfermedad pero nuevamente apeló “a la responsabilidad individual de los salteños, pero si hay que tomar medidas las tomaremos con el gobernador”.

Por otra parte, descartó el regreso a la Fase 1 de cuarentena a nivel provincial. “No lo podemos plantear de esa manera en esta instancia, la provincia tiene una situación particular, hay departamentos sin coronavirus, a mí no me gusta hablar de fases sino de tomar medidas” puntuales para las localidades.

Finalmente negó que haya falta de recursos y elementos de protección para el personal sanitario. “No hay faltante de ningún elemento de protección en ningún hospital de la provincia, vamos haciendo las reposiciones”, tranquilizó.