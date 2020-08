La situación del coronavirus en Salta continúa manteniendo alerta a toda la provincia. El propio gobernador Gustavo Sáenz llamó a tomar conciencia para que las normativas se cumplan y bajar los decibeles de la oposición política. "Hay mucha gente irresponsable, lamentablemente no piensa en el daño que puede causar a otro. Pensábamos que esta pandemia nos iba a ser mejores personas” indicó en su discurso de entrega de viviendas en Pereyra Rozas.

Sáenz agregó: "Lamentablemente muchos demostraron su egoísmo, su irresponsabilidad y su falta de solidaridad" realizando un pedido a toda la sociedad que no está cumpliendo las medidas sanitarias ante el coronavirus.

“Entiendan que no tienen que esperar que una muerte toque una puerta de su casa. No es generar miedo, el miedo paraliza. No queremos un pueblo paralizado, sino un pueblo consciente, unido, trabajando todos juntos para vender este virus que el mundo no pudo vencerlo” agregó.

Finalmente afirmó que no hay que esperar que el Estado sea la vacuna, y que se convierta en el niñero de los salteños. “Ya saben lo que tienen que hacer, dejemos que los policías custodian los lugares que tienen que custodiar” concluyó.