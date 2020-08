Un funcionario de Orán dio positivo para coronavirus

Se trata del secretario de Salud, Gabriel Montiel, quien dio a conocer su situación a través de Facebook. “Por el momento solo tuve síntomas leves de la infección pero ya me encuentro mucho mejor de salud” indicó.

Este fin de semana se confirmó que el secretario de Salud de Orán, Gabriel Montiel dio positivo para coronavirus. El mismo funcionario lo confirmó a través de su página de Facebook. “El pasado jueves me realicé el hisopado para controlar mi estado de salud, el cual me confirmaron como positivo de COVID-19, por lo que me encuentro cumpliendo el aislamiento necesario” indicó.

El funcionario municipal es médico, por lo que, explicó que este tipo de controles se los realiza de manera permanente ya que le permiten mantener los cuidados a su familia y colegas. “Por el momento solo tuve síntomas leves de la infección, pero actualmente ya me encuentro mucho mejor de salud” señaló en cuanto a su estado de salud.

En medio de los agradecimientos por los saludos de apoyo, Montiel brindó un mensaje de concientización. “Es importante que la sociedad comprenda que debemos respetar las normas básicas de cuidados, como el distanciamiento social, el uso de tapabocas y nariz, la higiene de nuestras manos y evitar salir de nuestras casas si no es necesario”.

Finalmente, el secretario de Salud de Orán adelantó que una vez recuperado volverá a sus funciones y expresó su voluntad de donar plasma para aquellos pacientes de nuestro departamento que más lo necesiten.