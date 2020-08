Sufrió un infarto cerebral, está grave y ruegan que sus padres puedan ingresar desde Jujuy

En medio de la pandemia, las historias de argentinos a los que se les hace casi imposible poder acompañar a seres queridos, que atraviesan otras enfermedades, se multiplican. Esta vez, padres de una joven jujeña, que sufrió un infarto cerebral y se encuentra en internada en Salta, ruegan poder viajar desde la vecina provincia para acompañar a su hija.

A través de las redes sociales, se difundió una carta abierta con el pedido a los gobernadores tanto de Salta como de Jujuy. Aclaran que ninguno de los tres tiene COVID-19 y que la jovencita vive horas cruciales, por lo que necesita el acompañamiento.

El escrito reza lo siguiente:

“AL PUEBLO DE JUJUY Y PUEBLO DE SALTA !!!!!

Pido la colaboración de todos, que me ayuden a compartir, para ver si esta carta llega a las autoridades de Salta, muy especialmente al Sr Gobernador Gustavo Sáenz .

Ella es Day Yampa, es jujeña y se encuentra internada en la ciudad de salta en un gravísimo estado de salud , (no tiene coronavirus) su diagnóstico es un infarto cerebral , necesitamos que las autoridades de Salta se apiaden de los padres , Raúl Tejerina y Mirian Yampa , y les permitan ingresar a la ciudad y permanecer al lado de su hija , ellos se realizaron el test de PCR , el cual les dio negativo , pero les dijeron que deberán hacer los 14 días de cuarentena, cosa que sería lo correcto , pero ella no tiene tiempo , los médicos , le dieron 72 horas cruciales , ya pasaron 48 y no mejora , por el contrario.

POR FAVOR, le suplico al Gobernador de Jujuy Sr Gerardo Morales, si ud. puede mediar ante las autoridades de Salta, y a ud. Sr Gobernador de Salta, Gustavo Sáenz que se ponga una mano en el corazón y permítales ver a su hija !!!!

Confiamos en su buena voluntad!!!

AYUDENME A DIFUNDIR POR FAVOR”