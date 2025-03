“No tenemos para comer hace varios días”, la súplica de una madre y cómo ayudarla

La difícil situación económica que atraviesan muchos argentinos se siente en los hogares, lo cual lleva a un pedido de ayuda ante la necesidad de no tener un plato en la mesa.

En este caso, Yaqueline Daverio, una madre de tres hijos y que desesperadamente pide la ayuda de los corazones solidarios, ya que hace varios días los alimentos escasean en su hogar.

En comunicación con InformateSalta pidió ayuda a todos los salteños: “No me gusta andar pidiendo, pero no me queda otra que hacerlo, sé que todos están pasando mal económicamente, pero yo estoy peor”.

Con una deuda de $500.000 más $200.000 de luz y 4 boletas por pagar, pide colaboración, además de alimentos.

Para colaborar puede comunicarse al 3872174507.