Volvieron a pasar los satélites Starlink por Salta, ¿cuándo pasarán otra vez?

Este fin de semana algunos salteños vieron “las estrellas moverse”, correspondiente a los satélites que surcan el cielo nocturno. ¿Quiénes no los vieron tendrán una nueva oportunidad? ¡Mirá!

Fue en la noche del domingo cuando aquellos salteños que elevaron su mirada al cielo, cerca de las 20.00 horas, notaron cómo “algunas estrellas se movían” rápidamente sobre el firmamento nocturno, hecho que llamó la atención.

Se trata de los satélites Starlink, quienes desde hace varios meses se los puede ver “transitar” en medio del espacio, sin dejar de atraer a la gente ante el espectáculo nocturno que brindan a quienes logran divisarlos.

¿Aquellos que nos los vieron aún tienen posibilidad de apreciar el espectáculo espacial? ¿Van a volver a pasar sobre Salta? ¿Hay una fecha posible para verlos? Al respecto InformateSalta consultó a la página del satélite Starlink para ver si está previsto que puedan pasar otra vez sobre Argentina.

Por el momento, en los próximos cinco días no habrá una vista los satélites no serán visibles de forma fácil o directa por el norte argentino. No obstante, indican que este jueves 27 de agosto mirando al sudoeste los “Starlinks más antiguos” puedan notarse en el firmamento, gracias a una buena visibilidad.