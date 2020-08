Educación: Docentes y Directivos en desacuerdo con la modalidad de promoción de los alumnos

El Consejo Federal de Educación aprobó el régimen de promoción para el nivel inicial, último grado de primaria y último año de secundaria. En Salta, la noticia no fue bien recibida.

En el marco de los recientes anuncios del Ministerio de Educación de la Nación, InformateSalta dialogó con representantes del sector educativo de la provincia para conocer el impacto de las medidas, entre las que se definieron la reorganización institucional de las actividades de retorno a la escuela y los criterios de evaluación, acreditación y promoción para este año.

“En este momento, la provincia de Salta está recién comenzando en la situación epidemiológica más crítica. No están dadas las condiciones para hacer un retorno a clases semipresencial. Hay muchas condiciones a tener en cuenta. La curva de contagio es ascendente, las condiciones edilicias no son adecuadas. Otra dificultad es el tema del transporte, dada la geografía de la provincia, los docentes del interior generalmente no viven en el lugar donde está la escuela”, manifestó la secretaria general de SITEPSA, Victoria Cervera.

La docente consideró a InformateSalta que la enseñanza mediadas por las TIC no se da de manera igualitaria porque no todo el mundo cuenta con las herramientas tecnológicas, con la conectividad adecuada, el espacio físico. En la provincia de Salta es muy complejo.

“La enseñanza en bloques es la única solución que puede ser factible. Es decir, los contenidos que no se brindaron éste año, tendrán que configurarse nuevamente, seleccionarse, y darse el año que viene. La dificultad seria la tienen los alumnos que finalizan el secundario porque ellos ya salen del sistema educativo. Se da por sentado que se va a comenzar a trabajar con el último trimestre con clases semipresenciales, pero para Salta esto es muy incierto”, sostuvo.

Respecto al acompañamiento del Ministerio de Educación de la provincia, Cervera indicó que los lineamientos están recién llegando: “Nadie sabía que la pandemia iba a durar tanto tiempo, pero el gobierno tuvo una reacción tardía en cuanto a impartir lineamientos claros y precisos. La capacitación para los docentes fue insuficiente, con cupos limitados. Hay más de 30 mil docentes en la provincia”.







Marcelo Romano, presidente del Consejo Directivo de Salta Capital, aseguró que lo dispuesto por Ministerio de Educación de la Nación cayó mal en el seno de los educadores a nivel local porque, consideran, durante el año se sostuvo con mucho esfuerzo el trabajo virtual y, justamente, la disposición del Ejecutivo iría a contramano.

“La información que tenemos es lo que se conoció a través de los medios de comunicación. Los directivos de las instituciones estamos muy molestos porque durante el año se trabajó con mucho esfuerzo, con mucho gasto económico para el docente, para los padres y las familias que pagaron servicio de internet”, dijo en InformateSalta.

Respecto a dar continuidad a Unidades Pedagógicas entre el 2020 y el 2021, Romano dijo que es poco probable lograrlo, “es más posible en la primaria pero no en la secundaria. La Unidad Pedagógica es cuando tenemos continuidad de las materias y de las áreas un año y el año siguiente. En el secundario las materias van cambiando, no tienen todas mismas materias todos los años”.

Romano describió que la realidad de la provincia es muy compleja ya que no el 100% cuenta con conectividad a internet. Agregó que hasta ahora, “estamos esperando definiciones desde el Ministerio para el segundo semestre. Hay colegios donde alumnos no tienen ni luz. Faltan normativas y lineamientos claros respecto a la devolución que debemos dar sobre el primer trimestre. Nos hemos limitado a corregir actividades y a contener a los alumnos, pero falta una política clara”.