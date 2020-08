Aberrante: ginecólogo propone no abortar a las “niñitas” violadas a las que les dejaron “la semillita”

“¿Cuál es su postura frente al aborto?”, preguntó Ariel Aguirre, conductor del ciclo radial “Sábados informales”, que se transmite por Radio Nueva Cañadón 99.5.

La respuesta de su invitado, Elider Pecile, un médico cirujano especializado en obstetricia que integra el plantel del Hospital público de Puerto Santa Cruz, comenzó a viralizarse de a poco. Sin pruritos y mientras en Argentina el proyecto de ley de Aborto Legal elaborado por el Gobierno espera para ser enviado al Congreso de la Nación, Pecile sostuvo al aire una serie de declaraciones que no pueden pasarse por alto, por ejemplo, comparó el aborto legal con el “sacrificio” criminal de un niño.

“Hay muchos caminos alternativos. Yo quiero trabajar con un equipo interdisciplinario. Que venga la mujercita con el problema, que no venga ni su madre ni su abuela ni nadie. Entonces le decimos: ‘Señora, mijita, cuántas personas en el mundo están anotadas para adoptar un bebé y vos tenés uno y lo vas a tirar. Te cuidamos, te tenemos en sábanas de seda, te brindamos todo lo que necesitás, tenés tu hijo y lo regalás, lo donás, lo das en adopción, pero no lo tirés. Ese es el camino correcto’”, apuntó Pecile. Luego agregó: “Y si no, el otro camino criminal sería tengo cuatro hijos y no puedo tener éste porque va a ser el quinto. ‘Entonces señora tráigame uno de los cuatro, lo sacrificamos y tenga este’”.

En otra parte de la entrevista, el médico habló de la “iniciación sexual” cada vez más temprana de las “niñas” utilizando una metáfora de que los varones “plantan el rabanito, dejan la semillita y se van”. “Pero la niñita queda con la semillita y si germina y la niñita tiene 9 años, 10, 12, 13 años... un caso muy resonante cuando yo estudiaba medicina. Una niña de 9 años embarazada. La atendió el profesor de la cátedra y dijo: ‘No. Acá no se hace aborto, acá va a seguir su embarazo y va a tener su bebé‘. Y créame lo que le voy a decir porque es totalmente verdad: tuvo un parto normal”, enfatizó.

“A ese tipo de edad, ¿no estamos hablando de un abuso de menores?”, preguntó el conductor.

“Al abuso lo tengo muy entre comillas. ¿Sabe? No digo que no exista, pero llegado a una intimidad, donde solamente las paredes escuchan... y bueno... aunque ahora está este sistema que es peligroso, porque te agarran con las manos en la masa y no te falta ADN, no te hace falta nada”, lanzó.

Tras la repercusión de la nota, el conductor del programa radial hizo un descargo vía Facebook. “Mi postura personal es que el aborto debe ser legal y el Estado debe hacerse responsable de una tragedia que ya ocurre y puntualmente me refiero a las mujeres que mueren en abortos clandestinos. La deconstrucción se debe hacer entre todas y todos. El debate sigue abierto: parte de la sociedad piensa como el Dr. Pecile y otra parte no. Todas las posturas deben ser respetadas y ningún lobby mediático, de un lado o del otro, va a modificar mucho los pensamientos de los ciudadanos o ciudadanas. Los abortos clandestinos son un problema de Salud y como tales el Estado debe afrontar una realidad que existe y sigue resultando un flagelo”, apuntó Ariel Aguirre.

Es cierto que parte de la sociedad está en contra del derecho al aborto legal. Lo que también es cierto es que el aborto por ya es legal para casos de violación, como los embarazos de niñas a los que hizo referencia el médico, desde 1921. /Infobae