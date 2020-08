Precio del oxígeno: “Tuvimos un incremento de casi 100% en los últimos meses”

Una situación que empezó a preocupar en las últimas horas está relacionada al uso del oxígeno en Salta a raíz de la pandemia, no tanto por su provisión o el stock para asistir a aquellos pacientes que lo precisen, sino a los costos que se habrían elevado en los últimos tiempos para su adquisición y que tarde o temprano pueden llegar a impactar en el acceso de los pacientes.

Esta situación llevó incluso a que se proponga regular la provisión y el precio del oxígeno medicinal en Salta, según anticipó ante InformateSalta el médico asesor del COE, el doctor Bernardo Biella.

Para ampliar el panorama de la situación este medio dialogó con el doctor Fernando Saavedra, director del IMAC, quien reconoció el aumento en los valores de este insumo. “Tuvimos un incremento de casi el 100% en la factura de oxígeno de un mes a otro”, puntualizó en primer lugar.

A esto sumó que “teóricamente (la suba) es un ajuste de precios que hacen las empresas, pero justo fue en estos últimos meses”. También comentó que sería algo para pensar si la pandemia fue usada “como presión para aumentar los precios pero esto ocurrió en todos los ítems, no solo en el oxígeno”.

Para dar ejemplos, dijo que antes de la cuarentena “un barbijo descartable costaba $5 y (ahora) llegó a costar $80; los guantes de exámenes que estaban $100, ahora la caja de 100 unidades está $700 y $800, todas las empresas aumentaron sus precios de manera exorbitante”.

En cuanto a la regulación de la provisión y del precio del oxígeno medicinal, Saavedra reconoció que es algo “que quisiéramos todas las clínicas que ocurra eso, me preocupa en los sistemas regulatorios porque eso hace que el servicio empiece a decaer, que las empresas no inviertan y el servicio no mejore la calidad”, analizó el profesional para concluir.