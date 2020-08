Proponen regular la provisión y el precio del oxígeno medicinal en Salta

Pese a que en Capital ya se declaró la circulación comunitaria, desde el área de salud auguran que la curva se contagios seguirá creciendo exponencialmente debido a que muchas personas nos respetan las medidas de aislamiento e higiene.

InformateSalta dialogó con el asesor del COE, Bernardo Biella, para conocer la situación en la que se encuentra el sistema de salud y la provisión de insumos para pacientes con respirador. Señaló que la enfermedad genera muchos costos en salud porque los pacientes están muchos días internados, el promedio es de dos semanas.

“Cuando el paciente va a respirador, la respuesta depende del suero de convalecientes, es el único medicamento para administrar a los pacientes graves. De acuerdo a esa respuesta va a estar más o menos tiempo conectado”, explicó por InformateSalta.

El tema del oxígeno comenzó a generar preocupación, ya que de acuerdo a lo que indicó Biella, se multiplicó por 8 o por 16 el consumo de oxígeno en hospitales, clínicas y sanatorios. “Es preocupante porque todos los pacientes que tienen falta de aire, necesitan tener oxígeno medicinal. Hoy por hoy la provisión es suficiente. Se está hablando para que la provisión no decaiga. Me puse en contacto con autoridades para que se generen las normas para que no falte oxígeno en la provincia y para que los precios no se disparen”.

Respecto al crecimiento en la curva de infectados, dijo que aproximadamente cada tres semanas aparecen picos relacionados con el Día del Amigo, con fiesta de la Pachamama, Virgen de Urkupiña, Día del Niño. Apuntó contra las fiestas clandestinas.

“Cuando hablamos normalmente eliminamos 200 UV (Proteínas Virales), cuando respiramos 20 UV, pero cuando gritamos eliminamos 400 UV o hasta 1000 UV. Entonces las fiestas clandestinas donde no se respeta el distanciamiento, donde comparte un vaso, el espacio, con un tono de voz elevado, genera que haya mayor concentración viral, son consideradas a nivel mundial uno de los focos de mayor contagio en la actualidad”, dijo.

Sobre la ocupación de las terapias intensivas, Biella indicó que “hoy en día en el área privada están con una tasa de ocupación del 15%, 20% de pacientes con coronavirus. En el hospital Papa Francisco tienen un 30% de los respiradores en uso. Todavía tenemos un margen operativo muy importante para asistir a pacientes en terapia intensiva con respiradores”.