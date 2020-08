Ya está disponible Express Virtual, la nueva app exclusiva para clientes de Express en Salta

Debido a la pandemia del COVID-19 este año, las personas y empresas se vieron obligadas a realizar cambios en su rutina diaria para adaptarse a la “nueva normalidad”. Tal es el caso de Express, la compañía de la ciudad que también tiene presencia en Salta, Santiago del Estero, Granadero Baigorria, La Banda y Capital Federal, quien mantuvo su compromiso con los clientes para seguir brindando un servicio de calidad.

En este contexto, uno de sus principales proyectos fue la creación de una app exclusiva para sus abonados: Express Virtual. El objetivo de este desarrollo es, en principio, el de evitar la circulación en las sucursales y sobre todo reducir el contacto entre personas. Además, se confeccionó como un nuevo canal de atención y una herramienta para que los clientes puedan realizar diferentes trámites desde su hogar.

Express Virtual ya está disponible para descargar de forma gratuita en los celulares o tablets, tanto en el sistema Android como en el iOS. Para comenzar a utilizarla se debe contar con un usuario de Oficina Virtual, ya que será ésta la credencial de ingreso.

Una vez iniciada la sesión, cada persona podrá visualizar su estado de cuenta de una forma rápida y sencilla, solicitar un turno online para atención en los salones, descargar las facturas, realizar un pago en línea, adquirir nuevos servicios, activar y gestionar la cuenta de NOW Express, entre otras opciones.

Del mismo modo, desde la empresa aclararon que Express Virtual y NOW Express son dos aplicaciones gratuitas disponibles para clientes de Express. NOW es una app que permite acceder a contenido en vivo y On demand desde cualquier dispositivo sin la necesidad del sistema tradicional de videocables.