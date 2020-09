Imposible hacerse un hisopado: Laboratorios colapsados por la demanda

“Llamé a la Clínica de la Merced por un familiar con síntomas y me dijeron que es por turnos pero que recién volvamos a llamar el lunes porque por ahora están colapsados. Otros laboratorios privados nos dicen lo mismo”, es uno de los testimonios que pudo conocer InformateSalta. En otro caso directamente la respuesta fue: "Me dijeron que en este momento Salta no cuenta con reactivos, están esperando para mañana posiblemente que llegue una partida, por lo que no pueden hacer hisopado. Nada soy yo que estoy bien, ¿y los demás'".

La ciudad de Salta ya se encuentra con circulación comunitaria, y los casos se duplican semana a semana. En los últimos días, las clínicas y laboratorios se vieron abarrotadas de personas que presentaron síntomas de coronavirus y solicitan hacerse un hisopado.

Días atrás, el asesor del COE, el doctor Bernardo Biella, señaló en nuestro medio que “el test de PCR no es la panacea, por el contrario, ante la duda lo primero que debo hacer es aislarme, hay que bajar la aplicación COVID Salta, explicar que en mi núcleo somos tantas personas y el Estado ya sabe que hay una familia posiblemente positiva”.

En la ciudad de Salta hay 4 laboratorios que son los que procesan las muestras, es decir que están habilitados para hacer biología molecular, la técnica que permite detectar COVID-19, y hay aproximadamente 49 laboratorios que se dispusieron a tomar muestras de hisopado, para contener a la demanda que hay en la población. El paciente solicita el turno en el laboratorio.

Por la situación de circulación comunitaria, se están solicitando una gran cantidad de test y los laboratorios que normalmente procesan entre 100 y 200 muestras por día, hoy están llegando a las 400 muestras diarias. Esto llevó a un colapso del sistema y en muchos laboratorios se acabaron los reactivos.

Si tenés síntomas leves, mejor quedáte en casa, es lo que recomiendan los bioquímicos. Piden que las personas que se hagan PCR sean las personas que realmente lo necesitan, que tengan una enfermedad de base, diabetes, enfermedades oncológicas, complicaciones cardíacas, enfermedades que lo transforman en personas de riesgo.