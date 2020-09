Circulación viral: Recomiendan no hacerse el PCR y aislarse ante cualquier sospecha

Con la confirmación de la circulación viral comunitaria en la Capital salteña, muchas son las personas que atraviesan la incertidumbre de la posibilidad de haber contraído la enfermedad, por lo cual, buscan hacerse el test PCR pertinente. Sin embargo, recomiendan no hacérselo sino estar en resguardo ante cualquier sospecha y actuar según los protocolos.

InformateSalta dialogó con el doctor Bernardo Biella, médico asesor del COE provincial quien en primer lugar analizó el contexto actual. “El virus está circulando en pacientes que en el 80% son asintomáticos, 4 de cada 5 positivos no tienen ningún síntoma, por ende si he sido contacto estrecho, estuve más de 15 minutos, yo me he contagiado”, explicó.

Es por eso que el doctor recalcó a InformateSalta que “el test de PCR no es la panacea, por el contrario, ante la duda lo primero que debo hacer es aislarme, hay que bajar la aplicación COVID Salta, explicar que en mi núcleo somos tantas personas y el Estado ya sabe que hay una familia posiblemente positiva”.

En cuanto a practicarse los estudios, Biella indicó que “hacerme el test rápido o el PCR hoy no sirve de nada, hoy me puede dar negativo y la semana que viene positivo, ante la sospecha hay que autoaislarse, llenar la aplicación y avisar del contacto estrecho”, reiteró.

“El test rápido y el PCR, antes de la circulación era importante, hoy ya no lo es, es probable que lo tengamos al virus”

Sin embargo Biella pidió calma y actuar según los protocolos pertinentes. “De 10 personas, 8 no van a sentir nada, no tendrán nada, se tienen que quedar tranquilos, el único deseo debe ser no contagiar a los seres queridos”, concluyó.