Netflix: Te presentamos los estrenos de Septiembre para disfrutar el fin de semana

Netflix decidió agregar grandes títulos que han sido nominados y premiados. “The Post: Los Oscuros Secretos del Pentágono” y “Lady Bird” dos grandes nominadas al Oscar, estarán disponibles. Aunado a esto, la gran ganadora de este año “Parásitos” también podrá verse a través de la plataforma.

Además, “Lejos”, protagonizada por Hilary Swank, así como “Ratched” un proyecto de Ryan Murphy y estelarizado por Sarah Paulson, son los estrenos más esperados.



Mientras que series como “Keeping Up With the Kardashians” y “Grey’s Anatomy”, son algunas de las favoritas del público, por lo que agregarán nuevas temporadas de las series.

Pero las sorpresas no se detendrán ahí, debido a que la plataforma también añadirá filmes tanto de su producción. El thriller psicológico, “El diablo a todas horas”, parece que dejará ver las actuaciones más escalofriantes de Tom Holland y Robert Pattinson. “Pienso en el final” verá a Toni Collette regresar al género del horror. Pero, por otro lado, “Enola Holmes” explorará lo que hubiera sido de Sherlock Holmes si hubiera tenido una hermana menor, con su mismo ingenio.





También habrá algo para los amantes del anime ya que una de las producciones más importantes del año pasado por fin llegará: “The Promised Neverland”.

Para los niños también existirán opciones para disfrutar en casa como producciones mismas de Netflix, u otros proyectos populares, con información de www.infobae.com.